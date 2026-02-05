Видео
Главная Новости дня Зеленский отреагировал на слухи о требовании РФ признать Донбасс российским

Зеленский отреагировал на слухи о требовании РФ признать Донбасс российским

Дата публикации 5 февраля 2026 15:35
РФ требует признать Донбасс российским - Зеленский отреагировал на слухи в СМИ
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сообщения российских СМИ о якобы требованиях РФ признать Донбасс российской территорией в обмен на завершение войны. Глава государства подчеркнул, что не знает, кто распространяет такие сигналы, и подчеркнул — подобные сценарии не имеют никаких перспектив.

"Во-первых, все не будут признавать. А во-вторых, у Украины есть президент, который подписывает документы. Наши территории — это наше", — заявил Зеленский.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
