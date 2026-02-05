РФ вимагає визнати Донбас російським — Зеленський відреагував на чутки у ЗМІ

Зеленський відреагував на чутки про вимогу РФ визнати Донбас російським
Дата публікації: 5 лютого 2026 15:35
Президент Володимир Зеленський прокоментував повідомлення російських ЗМІ про нібито вимоги РФ визнати Донбас російською територією в обмін на завершення війни. Глава держави наголосив, що не знає, хто поширює такі сигнали, і підкреслив — подібні сценарії не мають жодних перспектив.
"По-перше, всі не будуть визнавати. А по-друге, в України є президент, який підписує документи. Наші території — це наше", — заявив Зеленський.
