Головна Новини дня Зеленський відреагував на чутки про вимогу РФ визнати Донбас російським

Зеленський відреагував на чутки про вимогу РФ визнати Донбас російським

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 15:35
РФ вимагає визнати Донбас російським — Зеленський відреагував на чутки у ЗМІ
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський прокоментував повідомлення російських ЗМІ про нібито вимоги РФ визнати Донбас російською територією в обмін на завершення війни. Глава держави наголосив, що не знає, хто поширює такі сигнали, і підкреслив — подібні сценарії не мають жодних перспектив.

"По-перше, всі не будуть визнавати. А по-друге, в України є президент, який підписує документи. Наші території — це наше", — заявив Зеленський.

Читайте також:

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
