РФ вимагає визнати Донбас російським — Зеленський відреагував на чутки у ЗМІ

Президент Володимир Зеленський прокоментував повідомлення російських ЗМІ про нібито вимоги РФ визнати Донбас російською територією в обмін на завершення війни. Глава держави наголосив, що не знає, хто поширює такі сигнали, і підкреслив — подібні сценарії не мають жодних перспектив.

"По-перше, всі не будуть визнавати. А по-друге, в України є президент, який підписує документи. Наші території — це наше", — заявив Зеленський.

