Україна вимагає конкретної дати вступу в ЄС — деталі від Зеленського

Україна вимагає конкретної дати вступу в ЄС — деталі від Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 13:59
Вступ України в ЄС — Зеленський вимагає конкретної дати
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не наполягає на вступі до ЄС у 2027 році. Однак на потрібна конректна дата, аби відкрити так звані переговорні кластери. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. 

Читайте також:

Вступ України в ЄС

Зеленський розкритикував поведінку ЄС і заявив, що "давно настав" час підняти переговори про приєднання з Україною на новий рівень і відкрити так звані переговорні кластери.

"Те, що цього досі не сталося, є несправедливим. Ми проводимо ці реформи на війні. Ми можемо зробити більше у війні, ніж інші кандидати на вступ у мирний час", — наголосив президент. 

Він додав, що й надалі вимагає конретної дати вступу України до ЄС від Брюсселя, але не наполягає на 2027 році. За словами українського лідера, раніше ця дата фігурувала в обговореннях гарантій безпеки. 

Крім того, Зеленський закликав європейські держави посилити економічний тиск на Росію і, понад усе, ще більше ускладнити експорт нафти.

Раніше Зеленський закликав ЄС дати Україні чіткі терміни на євроінтеграцію. За його словами, без чіткої дати вступу України до ЄС Путін намагатиметься блокувати це рішення.

Водночас Сибіга заявив, що рух України в ЄС напряму пов'язаний із питанням гарантій безпеки. Зараз Київ зараз веде інтенсивні консультації з європейськими партнерами.

Володимир Зеленський переговори ЄС війна в Україні євроінтеграція
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
