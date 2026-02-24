Вступление Украины в ЕС — Зеленский раскритиковал Евросоюз

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Сейчас Украина не настаивает на вступлении в Европейский Союз в 2027 году. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что нужна конкретная дата, чтобы открыть так называемые переговорные кластеры.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Вступление Украины в ЕС

Зеленский раскритиковал поведение ЕС и заявил, что "давно пришло" время поднять переговоры о присоединении с Украиной на новый уровень и открыть так называемые переговорные кластеры.

"То, что этого до сих пор не произошло, является несправедливым. Мы проводим эти реформы на войне. Мы можем сделать больше в войне, чем другие кандидаты на вступление в мирное время", — подчеркнул президент.

Он добавил, что и в дальнейшем требует конкретной даты вступления Украины в ЕС от Брюсселя, но не настаивает на 2027 году. По словам украинского лидера, ранее эта дата фигурировала в обсуждениях гарантий безопасности.

Кроме того, Зеленский призвал европейские государства усилить экономическое давление на Россию и, прежде всего, еще больше усложнить экспорт нефти.

Ранее Зеленский призвал ЕС дать Украине четкие сроки на евроинтеграцию. По его словам, без четкой даты вступления Украины в ЕС Путин будет пытаться блокировать это решение.

В то же время Сибига заявил, что движение Украины в ЕС напрямую связано с вопросом гарантий безопасности. Сейчас Киев сейчас ведет интенсивные консультации с европейскими партнерами.