Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС и четкой дате

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Во время выступления в Европарламенте 24 февраля Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине важно получить определенную дату вступления Украины в ЕС, поскольку, по его словам, отсутствие такой гарантии даст Путину возможности затягивать процесс на десятилетия и разделять Европу.

Об этом Новини.LIVE стало известно из трансляции выступления.

Реклама

Читайте также:

Зеленский призвал ЕС дать конкретику Украине

В обращении к Европарламенту по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения Зеленский акцентировал на теме евроинтеграции как элементе текущей дипломатии. Он заявил, что для Украины критически важно иметь четкую дату вступления в ЕС и назвал это частью дипломатических усилий, направленных на завершение войны.

Президент пояснил, что речь идет не о пожеланиях, а о прогнозируемом поведении Кремля.

"Это не просто желание, это четкое понимание того, как будет действовать Путин. Если нет даты, если нет такой гарантии, он найдет способ блокировать Украину десятилетиями, разделяя вас, разделяя Европу. Мы должны защитить себя от этого", — сказал Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что вступление нашего государства в ЕС сейчас рассматривается, как одна из ключевых гарантий безопасности.

А председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев объяснял, что такое частичное членство в ЕС и какая выгода от этого будет государству. Зато в ЕС высказались против частичного членства Украины в союзе

Между тем в Европейском союзе нет абсолютного согласия ни по срокам вступления Украины, ни в голосовании. Так Венгрия постоянно блокирует любые резолюции и решения, которые должны были бы ускорить евроинтеграцию Украины.