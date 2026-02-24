Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розкрив деталі контрнаступу ЗСУ на півдні

Зеленський розкрив деталі контрнаступу ЗСУ на півдні

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 12:38
Наступ ЗСУ на Півдні — Зеленський розкрив деталі операції
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступ ЗСУ на півдні планувався ще до відключення росіянам супутникового зв'язку Starlink. За його словами, ці події не пов'язані між собою.

"Давайте розглянемо це крок за кроком. Рішення щодо Starlink безумовно позитивне і буде корисним. Але водночас хочу подякувати нашим військовим — операція на півдні, де було звільнено (400 кв. км території — ред.), почалася ще за місяць до рішення щодо Starlink. Тобто, це дві незалежні речі, але обидві слід оцінювати позитивно", — заявив Зеленський.

Реклама
Читайте також:

Раніше західні аналітики припускали, що успіхи ЗСУ могли бути пов'язані з втратою росіянами швидкої комунікації.

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації