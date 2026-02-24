Наступ ЗСУ на Півдні — Зеленський розкрив деталі операції

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступ ЗСУ на півдні планувався ще до відключення росіянам супутникового зв'язку Starlink. За його словами, ці події не пов'язані між собою.

"Давайте розглянемо це крок за кроком. Рішення щодо Starlink безумовно позитивне і буде корисним. Але водночас хочу подякувати нашим військовим — операція на півдні, де було звільнено (400 кв. км території — ред.), почалася ще за місяць до рішення щодо Starlink. Тобто, це дві незалежні речі, але обидві слід оцінювати позитивно", — заявив Зеленський.

Раніше західні аналітики припускали, що успіхи ЗСУ могли бути пов'язані з втратою росіянами швидкої комунікації.

