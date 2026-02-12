Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Федоров анонсував посилення тиску на РФ після блокування Starlink

Федоров анонсував посилення тиску на РФ після блокування Starlink

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 22:06
Відключення Starlink для РФ — Федоров анонсував посилення тиску
Михайло Федоров. Фото: Reuters

Після обмеження доступу російських військ до супутникового зв'язку Starlink Україна планує й надалі посилювати технологічний тиск на ворога. А також розвивати власну стратегічну ініціативу в цифровому вимірі війни.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на спільній пресконференції за підсумками зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн", інформує Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Федоров пообіцяв посилити тиск на Росію

Міністр наголосив, що позбавлення противника доступу до супутникового зв'язку суттєво ускладнює управління військами та координацію дій на полі бою, що безпосередньо впливає на ефективність російських підрозділів.

"Ми залишили Росію останнім часом без зв'язку, і я вважаю, що це гарна нагода проявити стратегічну ініціативу... І я хотів би сказати, що це лише початок", — заявив Федоров.

Нагадаємо, у АТЕШ розкрили наслідки відключення систем Starlink для російської армії. Відсутність зв'язку спричинила збої в роботі окупантів та хаос на фронті.

Також у СБУ повідомили, що російська армія намагається вербувати українців для реєстрації Starlink.

Михайло Федоров Міноборони Starlink Рамштайн війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації