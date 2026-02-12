Відключення Starlink для РФ — Федоров анонсував посилення тиску

Михайло Федоров. Фото: Reuters

Після обмеження доступу російських військ до супутникового зв'язку Starlink Україна планує й надалі посилювати технологічний тиск на ворога. А також розвивати власну стратегічну ініціативу в цифровому вимірі війни.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на спільній пресконференції за підсумками зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн", інформує Новини.LIVE.

Федоров пообіцяв посилити тиск на Росію

Міністр наголосив, що позбавлення противника доступу до супутникового зв'язку суттєво ускладнює управління військами та координацію дій на полі бою, що безпосередньо впливає на ефективність російських підрозділів.

"Ми залишили Росію останнім часом без зв'язку, і я вважаю, що це гарна нагода проявити стратегічну ініціативу... І я хотів би сказати, що це лише початок", — заявив Федоров.

Нагадаємо, у АТЕШ розкрили наслідки відключення систем Starlink для російської армії. Відсутність зв'язку спричинила збої в роботі окупантів та хаос на фронті.

Також у СБУ повідомили, що російська армія намагається вербувати українців для реєстрації Starlink.