Україна
Федоров анонсировал давление на РФ после блокировки Starlink

Федоров анонсировал давление на РФ после блокировки Starlink

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 22:06
Отключение Starlink для РФ - Федоров анонсировал усиление давления
Михаил Федоров. Фото: Reuters

После ограничения доступа российских войск к спутниковой связи Starlink Украина планирует и в дальнейшем усиливать технологическое давление на врага. А также развивать собственную стратегическую инициативу в цифровом измерении войны.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на совместной пресс-конференции по итогам встречи Контактной группы в формате "Рамштайн", информирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Федоров пообещал усилить давление на Россию

Министр подчеркнул, что лишение противника доступа к спутниковой связи существенно затрудняет управление войсками и координацию действий на поле боя, что непосредственно влияет на эффективность российских подразделений.

"Мы оставили Россию в последнее время без связи, и я считаю, что это хорошая возможность проявить стратегическую инициативу... И я хотел бы сказать, что это только начало", — заявил Федоров.

Напомним, в АТЕШ раскрыли последствия отключения систем Starlink для российской армии. Отсутствие связи вызвало сбои в работе оккупантов и хаос на фронте.

Также в СБУ сообщили, что российская армия пытается вербовать украинцев для регистрации Starlink.

Михаил Федоров Минобороны Starlink Рамштайн война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
