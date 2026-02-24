Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский раскрыл подробности наступательной операции ЗСУ на юге

Зеленский раскрыл подробности наступательной операции ЗСУ на юге

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 12:38
Наступление ВСУ на Юге — Зеленский ответил, связана ли они с отключением Starlink для РФ
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление ВСУ на юге планировалось еще до отключения россиянам спутниковой связи Starlink. По его словам, эти события не связаны между собой.

"Давайте рассмотрим это шаг за шагом. Решение по Starlink безусловно положительное и будет полезным. Но в то же время хочу поблагодарить наших военных — операция на юге, где было освобождено (400 кв. км территории — ред.), началась еще за месяц до решения по Starlink. То есть, это две независимые вещи, но обе следует оценивать положительно", — заявил Зеленский.

Читайте также:

Ранее западные аналитики предполагали, что успехи ВСУ могли быть связаны с потерей россиянами быстрой коммуникации.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
