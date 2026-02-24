Наступление ВСУ на Юге — Зеленский ответил, связана ли они с отключением Starlink для РФ

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление ВСУ на юге планировалось еще до отключения россиянам спутниковой связи Starlink. По его словам, эти события не связаны между собой.

"Давайте рассмотрим это шаг за шагом. Решение по Starlink безусловно положительное и будет полезным. Но в то же время хочу поблагодарить наших военных — операция на юге, где было освобождено (400 кв. км территории — ред.), началась еще за месяц до решения по Starlink. То есть, это две независимые вещи, но обе следует оценивать положительно", — заявил Зеленский.

Ранее западные аналитики предполагали, что успехи ВСУ могли быть связаны с потерей россиянами быстрой коммуникации.

