Зеленський про вибори — рішення щодо участі не ухвалено

Президент Володимир Зеленський заявив, що не ухвалив рішення щодо участі у виборах, пояснивши це тим, що під час війни виборча кампанія відволікає державу від оборони й несе ризики деструктиву та розколу суспільства. Натомість Росія наполягає на виборах, адже хоче мати лояльне до неї обличчя в керівництві України.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю AFP, цитує Новини.LIVE.

Зеленський пояснив небезпеку виборів під час війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на зараз не ухвалив рішення щодо участі у виборах і не вважає виборчу кампанію пріоритетом у воєнний час. За його словами, під час виборів держава неминуче змінює фокус на політичну конкуренцію, тоді як у війні пріоритетом має залишатися оборона.

"Держава під час війни має можливість сфокусуватися виключно на війні, як пріоритет один. Є і інше життя, але іншого не буде без цього. Тому ми змінюємо фокус на вибори з війни. Я вважаю, що це помилка. Я її відкрито говорю нашим партнерам", — висловився Зеленський.

Водночас він розповів, що пропонував партнерам варіант проведення виборів лише за умови запровадження повноцінного двомісячного режиму припинення вогню, зокрема у зимовий період. Такий сценарій, за його словами, мав би дати людям відчуття безпеки й належні умови для волевиявлення, однак Україна цієї можливості не отримала.

"Нам сісфаєр (припинення вогню. —Ред.) дадуть на два місяці? Я одразу сказав, дайте взимку два місяці. В складні, дуже складні зимові дні пішли на вибори. Дайте. Навіть якщо законодавчо буде складно, тут вже для інших потім вирішиимо легітимно або нелегітимно. Вважаю, що нелегітимно, ну, нехай далі Конституційний суд або хтось ще вирішить. Але дайте це. Нам цього не давали, не дали. Ну, які питання?" — заявив Зеленський.

Президент також підкреслив, що питання зміни влади може вирішувати тільки український народ. При цьому він зауважив, що Росія зацікавлена у зміні керівництва України, але це не може бути предметом зовнішнього впливу.

Додамо, що окрім безпекового фактору, великою проблемою є те, як в Україні організувати для мільйонів громадян вибори, які виїхали з домівок. Відомо, що щонайменше 3,6 млн громадян покинули свої домівки через війну.

Тим часом в Україні не розглядають проведення виборів онлайн. Це може загрожувати безпеці та легітимності голосування.