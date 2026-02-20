Робоча група щодо виборів — які рішення ухвалили щодо ВПО

Жителька Харкова чекає на евакуацію. Фото: УНІАН

В Україні 3,6 млн людей, не враховуючи дітей, змінили місце фактичного проживання через війну. Тому запровадження механізму автоматичної зміни місця голосування під час виборів може мати ризики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву голови ГО "Група впливу" Тетяни Дурнєвої під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо післявоєнних виборів у п’ятницю, 20 лютого.

Чи буде автоматична зміна місця голосування для ВПО

"Якщо вирахувати кількість дітей, то це виходить десь 3,6 млн людей. Дійсно величезна кількість переміщених осіб", — сказала вона.

Дурнєва наголосила на потребі збалансованого механізму автоматичної зміни місця голосування. Адже зареєстровані адреси фактичного проживання переселенців не підтверджуються ніякими документами.

"Необхідно все ж таки напрацьовувати якийсь збалансований механізм, який поєднає і проактивні дії держави, і належні запобіжники, щоб таке рішення, як автоматична зміна голосування, не порушувала права та інтереси самих виборців", — додала вона.

Невдосконалений механізм, за її словами, може призвести до помилкової зміни місця голосування, соціальної напруги або ситуацій, коли виборець не знайде себе у списках.

Коли можуть відбутися наступні вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив проготовність провести вибори, коли будуть гарантії безпеки та припинення вогню.

За його словами, за один-два тижні вибори організувати неможливо.

Більше того, значна частина суспільства не підтримує ідею виборів під час повномасштабної війни.