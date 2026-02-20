Видео
Україна
Выборы для ВПЛ — будет ли автоматическое изменение места голосования

Дата публикации 20 февраля 2026 20:06
Будут ли голосовать ВПЛ по месту прописки
Жительница Харькова ждет эвакуации. Фото: УНІАН

Из-за военных действий более 3,6 миллиона взрослых украинцев были вынуждены сменить своё фактическое место проживания. В таких условиях внедрение механизма автоматического изменения места голосования на выборах может нести определённые риски.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление председателя ОО "Группа влияния" Татьяны Дурневой во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений по послевоенным выборам в пятницу, 20 февраля.

Будет ли автоматическая смена места голосования для ВПЛ

"Если вычислить количество детей, то это получается где-то 3,6 млн человек. Действительно огромное количество перемещенных лиц", — сказала она.

Дурнева отметила необходимость сбалансированного механизма автоматического изменения места голосования. Ведь зарегистрированные адреса фактического проживания переселенцев не подтверждаются никакими документами.

"Необходимо все же нарабатывать какой-то сбалансированный механизм, который объединит и проактивные действия государства, и надлежащие предохранители, чтобы такое решение, как автоматическое изменение голосования, не нарушало права и интересы самих избирателей", — добавила она.

Несовершенный механизм, по ее словам, может привести к ошибочной смене места голосования, социальной напряженности или ситуаций, когда избиратель не найдет себя в списках.

Когда могут состояться следующие выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы, когда будут гарантии безопасности и прекращения огня.

По его словам, за одну-две недели выборы организовать невозможно.

Более того, значительная часть общества не поддерживает идею выборов во время полномасштабной войны.

выборы украинцы голосование ВПЛ место жительства
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
