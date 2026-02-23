Зеленский о выборах - решение об участии не принято

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что не принял решение об участии в выборах, объяснив это тем, что во время войны избирательная кампания отвлекает государство от обороны и несет риски деструктива и раскола общества. Зато Россия настаивает на выборах, ведь хочет иметь лояльное к ней лицо в руководстве Украины.

