Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Отдать РФ территории ради мира — Зеленский резко ответил на идею

Отдать РФ территории ради мира — Зеленский резко ответил на идею

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 08:54
Зеленский ответил, почему нельзя отдавать украинские города России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что будет означать отдача территорий России ради мира. По его словам, речь будет идти об оккупации тысяч людей.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на интервью главы государства изданию Sky News.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о сдаче территорий РФ

Владимир Зеленский отметил, что вопрос победы в войне будет зависеть от того, как ее определить. Он подчеркнул, что возвращать территории военным путем — это слишком большие потери. Вместе с тем, глава государства заявил, что РФ не способна достичь своих целей на поле боя.

"Они не выиграют, а мы не проиграем", — отметил Зеленский.

При этом глава государства подчеркнул, что отдача части территорий России ради мира будет иметь свои последствия. По его словам, передача таких городов, как Славянск и Краматорск, будет означать оккупацию около 200 тысяч украинцев.

"Кто сказал России, что эти люди хотят быть русскими? Если нет — их убьют, отправят на фронт или в тюрьму. Так же было в Луганске, Донецке, Крыму", — заявил глава государства.

Заявления Зеленского о мире в Украине

Ранее Президент отреагировал на новый дедлайн лидера США Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Зеленский отметил, что Киев поддерживает такую идею относительно мира.

Кроме того, глава государства заявил, что Украина обязательно вернет все оккупированные территории. Президент подчеркнул, что самое главное на этом пути — не делать необратимых шагов.

Владимир Зеленский также передал послание российскому диктатору Путину. Украинский лидер подчеркнул, что готов встретиться с представителем РФ ради установления мира.

Владимир Зеленский оккупация война в Украине Россия
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации