Зеленский ответил, почему нельзя отдавать украинские города России

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что будет означать отдача территорий России ради мира. По его словам, речь будет идти об оккупации тысяч людей.

Зеленский о сдаче территорий РФ

Владимир Зеленский отметил, что вопрос победы в войне будет зависеть от того, как ее определить. Он подчеркнул, что возвращать территории военным путем — это слишком большие потери. Вместе с тем, глава государства заявил, что РФ не способна достичь своих целей на поле боя.

"Они не выиграют, а мы не проиграем", — отметил Зеленский.

При этом глава государства подчеркнул, что отдача части территорий России ради мира будет иметь свои последствия. По его словам, передача таких городов, как Славянск и Краматорск, будет означать оккупацию около 200 тысяч украинцев.

"Кто сказал России, что эти люди хотят быть русскими? Если нет — их убьют, отправят на фронт или в тюрьму. Так же было в Луганске, Донецке, Крыму", — заявил глава государства.

Заявления Зеленского о мире в Украине

Ранее Президент отреагировал на новый дедлайн лидера США Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Зеленский отметил, что Киев поддерживает такую идею относительно мира.

Кроме того, глава государства заявил, что Украина обязательно вернет все оккупированные территории. Президент подчеркнул, что самое главное на этом пути — не делать необратимых шагов.

Владимир Зеленский также передал послание российскому диктатору Путину. Украинский лидер подчеркнул, что готов встретиться с представителем РФ ради установления мира.