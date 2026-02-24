Відео
Зеленський пояснив важливість питання ЗАЕС на переговорах

Зеленський пояснив важливість питання ЗАЕС на переговорах

Дата публікації: 24 лютого 2026 21:38
Зеленський пояснив важливість питання ЗАЕС на переговорах
Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський пояснив важливість питання Запорізької атомної електространції на перемовинах. За його словами, це також стосується територій.

Про це глава держави сказав на пресконференції за підсумками саміту Україна — країни Північної Європи та Балтії у вівторок, 24 лютого, передає Новини.LIVE.

Питання щодо Запорізької АЕС

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський ЗАЕС Запорізька АЕС
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
