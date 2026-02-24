Зеленский объяснил важность вопроса ЗАЭС на переговорах
24 февраля 2026
Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил важность вопроса Запорожской атомной электространции на переговорах. По его словам, это также касается территорий.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам саммита Украина - страны Северной Европы и Балтии во вторник, 24 февраля, передает Новини.LIVE.
Вопрос относительно Запорожской АЭС
