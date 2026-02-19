Россияне на ВОТ придумали новую схему призыва мужчин

ЗАЭС. Фото: росСМИ

Россияне придумали новый способ призывать мужчин на временно оккупированой территории Украины. Враг хочет создат специальное пожарное подразделение для "защиты" Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в четверг, 19 февраля, передает Новини.LIVE.

"Защита" ЗАЭС и призыв мужчин в оккупации

Россия планирует привлечь 211 человек в структуре Федеральной противопожарной службы МЧС, формирование которого запланировано на следующие два года.

В то же время враг подтверждает нехватку кадров: в Запорожской области не хватает примерно 20% персонала, а в Херсонской этот показатель превышает 51%.

"На этом фоне в оккупационных структурах ожидают усиления набора в подразделения МЧС на временно оккупированных территориях. Формально речь идет о "службе спасения" и "гражданской защите", однако фактически это может стать еще одним каналом привлечения мужчин призывного возраста в систему силовых структур РФ", — говорится в сообщении.

Особое внимание вызывает также сообщение руководства МЧС о ежегодном привлечении в пожарные подразделения до 5 тысяч военнослужащих срочной службы.

В ЦНС отмечают, что такая практика создает риск дальнейшего перевода личного состава в другие структуры, в частности подразделений российской армии.

"Таким образом служба в подразделениях МЧС на ВОТ может стать промежуточным этапом в более широкой системе мобилизационного ресурса — под видом "спасательной службы" формируется кадровый резерв, который в любой момент может быть переориентирован на военные задачи", — добавили в Центре.

Российская оккупация ЗАЭС

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что страна не согласится на передачу Донбасса России или Запорожской АЭС.

А в январе в результате российского обстрела ЗАЭС потеряла питание с одной из высоковольтных линий.

Ранее американский лидер Дональд Трамп отмечал, что временно оккупированная станция в Запорожье должна работать. По его словам, этого "хочет" также российский диктатор Владимир Путин.