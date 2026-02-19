Россияне на ВОТ придумали новую схему призыва мужчин

РФ планирует "спасательную службу" на ЗАЭС для набора мужчин
Россияне придумали новый способ призывать мужчин на временно оккупированой территории Украины. Враг хочет создат специальное пожарное подразделение для "защиты" Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления в четверг, 19 февраля, передает Новини.LIVE.
"Защита" ЗАЭС и призыв мужчин в оккупации
Россия планирует привлечь 211 человек в структуре Федеральной противопожарной службы МЧС, формирование которого запланировано на следующие два года.
В то же время враг подтверждает нехватку кадров: в Запорожской области не хватает примерно 20% персонала, а в Херсонской этот показатель превышает 51%.
"На этом фоне в оккупационных структурах ожидают усиления набора в подразделения МЧС на временно оккупированных территориях. Формально речь идет о "службе спасения" и "гражданской защите", однако фактически это может стать еще одним каналом привлечения мужчин призывного возраста в систему силовых структур РФ", — говорится в сообщении.
Особое внимание вызывает также сообщение руководства МЧС о ежегодном привлечении в пожарные подразделения до 5 тысяч военнослужащих срочной службы.
В ЦНС отмечают, что такая практика создает риск дальнейшего перевода личного состава в другие структуры, в частности подразделений российской армии.
"Таким образом служба в подразделениях МЧС на ВОТ может стать промежуточным этапом в более широкой системе мобилизационного ресурса — под видом "спасательной службы" формируется кадровый резерв, который в любой момент может быть переориентирован на военные задачи", — добавили в Центре.
Российская оккупация ЗАЭС
Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что страна не согласится на передачу Донбасса России или Запорожской АЭС.
А в январе в результате российского обстрела ЗАЭС потеряла питание с одной из высоковольтных линий.
Ранее американский лидер Дональд Трамп отмечал, что временно оккупированная станция в Запорожье должна работать. По его словам, этого "хочет" также российский диктатор Владимир Путин.
