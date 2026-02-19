Росія створює пожежний підрозділ на ЗАЕС для мобілізації чоловіків

ЗАЕС. Фото: росЗМІ

Росія планує створити спеціальний пожежний підрозділ для "захисту" тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Таким чином, ворог готує новий механізм призову чоловіків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у четвер, 19 лютого, передає Новини.LIVE.

"Захист" ЗАЕС та призов чоловіків в окупації

Росія планує залучити 211 осіб у структурі Федеральної протипожежної служби МНС, формування якого заплановане на наступні два роки.

Водночас ворог підтверджує нестачу кадрів: у Запорізькій області не вистачає приблизно 20% персоналу, а в Херсонській цей показник перевищує 51%.

"На цьому тлі в окупаційних структурах очікують посилення набору до підрозділів МНС на тимчасово окупованих територіях. Формально йдеться про "службу порятунку" та "цивільний захист", однак фактично це може стати ще одним каналом залучення чоловіків призовного віку до системи силових структур РФ", — йдеться у повідомленні.

Особливу увагу викликає також повідомлення керівництва МНС про щорічне залучення до пожежних підрозділів до 5 тисяч військовослужбовців строкової служби.

У ЦНС зазначають, що така практика створює ризик подальшого переведення особового складу до інших структур, зокрема підрозділів російської армії.

"Таким чином служба в підрозділах МНС на ТОТ може стати проміжним етапом у ширшій системі мобілізаційного ресурсу — під виглядом "рятувальної служби" формується кадровий резерв, який у будь-який момент може бути переорієнтований на військові завдання", — додали в Центрі.

Російська окупація ЗАЕС

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що країна не погодиться на передачу Донбасу Росії або Запорізької АЕС.

А у січні внаслідок російського обстрілу ЗАЕС втратила живлення з однією з високовольтних ліній.

Раніше американський лідер Дональд Трамп наголошував, що тимчасово окупована станція в Запоріжжі повинна працювати. За його словами, цього "хоче" також російський диктатор Володимир Путін.