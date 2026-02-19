Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ створить пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС — яка мета ворога

РФ створить пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС — яка мета ворога

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 14:37
Росія створює пожежний підрозділ на ЗАЕС для мобілізації чоловіків
ЗАЕС. Фото: росЗМІ

Росія планує створити спеціальний пожежний підрозділ для "захисту" тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Таким чином, ворог готує новий механізм призову чоловіків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у четвер, 19 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

"Захист" ЗАЕС та призов чоловіків в окупації

Росія планує залучити 211 осіб у структурі Федеральної протипожежної служби МНС, формування якого заплановане на наступні два роки. 

Водночас ворог підтверджує нестачу кадрів: у Запорізькій області не вистачає приблизно 20% персоналу, а в Херсонській цей показник перевищує 51%.

"На цьому тлі в окупаційних структурах очікують посилення набору до підрозділів МНС на тимчасово окупованих територіях. Формально йдеться про "службу порятунку" та "цивільний захист", однак фактично це може стати ще одним каналом залучення чоловіків призовного віку до системи силових структур РФ", — йдеться у повідомленні.

Особливу увагу викликає також повідомлення керівництва МНС про щорічне залучення до пожежних підрозділів до 5 тисяч військовослужбовців строкової служби.

У ЦНС зазначають, що така практика створює ризик подальшого переведення особового складу до інших структур, зокрема підрозділів російської армії.

"Таким чином служба в підрозділах МНС на ТОТ може стати проміжним етапом у ширшій системі мобілізаційного ресурсу — під виглядом "рятувальної служби" формується кадровий резерв, який у будь-який момент може бути переорієнтований на військові завдання", — додали в Центрі.

Російська окупація ЗАЕС

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що країна не погодиться на передачу Донбасу Росії або Запорізької АЕС.

 А у січні внаслідок російського обстрілу ЗАЕС втратила живлення з однією з високовольтних ліній.

Раніше американський лідер Дональд Трамп наголошував, що тимчасово окупована станція в Запоріжжі повинна працювати. За його словами, цього "хоче" також російський диктатор Володимир Путін.

Україна військовий призов ЗАЕС окупація Запорізька АЕС Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації