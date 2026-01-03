Відео
Головна Новини дня Після російського обстрілу ЗАЕС втратила живлення з однією лінією

Після російського обстрілу ЗАЕС втратила живлення з однією лінією

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 17:49
Запорізька АЕС втратила живлення з однією лінією через бойові дії
ЗАЕС. Фото: УНІАН

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція у ніч проти 3 січня втратила живлення з однією з високовольтних ліній. Це вкотре сталося внаслідок бойових дій.

Про це повідомила пресслужба Міненерго в Telegram.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Упродовж повномасштабної війни російські атаки неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС, а також спричинили 12 блекаутів на станції. Останній випадок стався менше ніж місяць тому.

Крім того, російські окупанти навмисно виводять з ладу енергообʼєкти на окупованій території, а також тестують підключення АЕС до своєї енергосистеми в умовах війни та окупації.

Яка ситуація в енергосистемі України

Загарбники вночі вкотре завдавали ударів по енергообʼєктах Миколаївської та Херсонської областей. Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі на Миколаївщині.

А на Херсонщині противник знову атакував Херсонську ТЕЦ. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, щоб відновити електропостачання.

В Одеській та Київській областях продовжуються роботи з відновлення стабільного електропостачання після російських ударів.

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", — йдеться у повідомленні.

Допис Міненерго. Фото: скриншот
Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно біля ЗАЕС оголошували перемирʼя через ремонтні роботи на лінії електропередачі.

Згодом у МАГАТЕ повідомили про відновлення зовнішньої лінії електроживлення завершили

Міненерго Україна обстріли ЗАЕС Запорізька АЕС енергетика
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
