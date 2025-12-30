На ЗАЕС відновили зовнішню лінію електропостачання — МАГАТЕ

МАГАТЕ повідомило про відновлення резервного живлення ЗАЕС
На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції завершили відновлення зовнішньої лінії електроживлення. Роботи провели під час локального режиму припинення вогню, узгодженого за участі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Про це повідомили в МАГАТЕ у вівторок, 29 грудня.
Яка ситуація на ЗАЕС
В агентстві наголосили, що відновлення передачі електроенергії між підстанціями Запорізької АЕС і Запорізької ТЕС є критично важливим для забезпечення резервного живлення станції.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі зазначив, що обидві сторони конструктивно взаємодіяли з агентством, аби зменшити ядерні ризики та підвищити рівень безпеки об’єкта в умовах війни.
Важливість відновлення зовнішньої лінії живлення підтвердили й у Міністерстві енергетики України. Під час брифінгу 30 грудня заступниця міністра Ольга Юхимчук підкреслила, що це рішення посилює стійкість енергопостачання ЗАЕС у разі пошкодження або відключення повітряної лінії "Дніпровська".
"Водночас російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС та спричиняли 12 блекаутів на станції", — додала вона.
Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що Запорізька АЕС має працювати. Він повідомив, цього також "хоче Володимир Путін".
А до цього у МАГАТЕ вимагали негайної деокупації Запорізької АЕС. Було підписано документ, який підтверджує, що ЗАЕС і всі ядерні об'єкти в Україні повинні функціонувати під повним суверенним контролем компетентних українських органів.
Читайте Новини.LIVE!