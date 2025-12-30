На ЗАЕС відновили зовнішню лінію електропостачання — МАГАТЕ

Запорізька АЕС. Фото: Reuters

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції завершили відновлення зовнішньої лінії електроживлення. Роботи провели під час локального режиму припинення вогню, узгодженого за участі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомили в МАГАТЕ у вівторок, 29 грудня.

Яка ситуація на ЗАЕС

В агентстві наголосили, що відновлення передачі електроенергії між підстанціями Запорізької АЕС і Запорізької ТЕС є критично важливим для забезпечення резервного живлення станції.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі зазначив, що обидві сторони конструктивно взаємодіяли з агентством, аби зменшити ядерні ризики та підвищити рівень безпеки об’єкта в умовах війни.

Відновлювальні роботи на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Фото: IAEA

Важливість відновлення зовнішньої лінії живлення підтвердили й у Міністерстві енергетики України. Під час брифінгу 30 грудня заступниця міністра Ольга Юхимчук підкреслила, що це рішення посилює стійкість енергопостачання ЗАЕС у разі пошкодження або відключення повітряної лінії "Дніпровська".

"Водночас російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС та спричиняли 12 блекаутів на станції", — додала вона.

Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що Запорізька АЕС має працювати. Він повідомив, цього також "хоче Володимир Путін".

А до цього у МАГАТЕ вимагали негайної деокупації Запорізької АЕС. Було підписано документ, який підтверджує, що ЗАЕС і всі ядерні об'єкти в Україні повинні функціонувати під повним суверенним контролем компетентних українських органів.