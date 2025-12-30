Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня МАГАТЭ сообщило о восстановлении резервного питания ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило о восстановлении резервного питания ЗАЭС

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 16:33
На ЗАЭС восстановили внешнюю линию электроснабжения - МАГАТЭ
Запорожская АЭС. Фото: Reuters

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции завершили восстановление внешней линии электропитания. Работы провели во время локального режима прекращения огня, согласованного при участии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщили в МАГАТЭ во вторник, 29 декабря.

Реклама
Читайте также:

Какова ситуация на ЗАЭС

В агентстве подчеркнули, что восстановление передачи электроэнергии между подстанциями Запорожской АЭС и Запорожской ТЭС является критически важным для обеспечения резервного питания станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что обе стороны конструктивно взаимодействовали с агентством, чтобы уменьшить ядерные риски и повысить уровень безопасности объекта в условиях войны.

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС відновили зовнішню лінію електропостачання —МАГАТЕ
Восстановительные работы на временно оккупированной Запорожской АЭС. Фото: IAEA

Важность восстановления внешней линии питания подтвердили и в Министерстве энергетики Украины. Во время брифинга 30 декабря заместитель министра Ольга Юхимчук подчеркнула, что это решение усиливает устойчивость энергоснабжения ЗАЭС в случае повреждения или отключения воздушной линии "Днепровская".

"В то же время российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и вызывали 12 блэкаутов на станции", — добавила она.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что Запорожская АЭС должна работать. Он сообщил, этого также "хочет Владимир Путин".

А до этого в МАГАТЭ требовали немедленной деоккупации Запорожской АЭС. Был подписан документ, подтверждающий, что ЗАЭС и все ядерные объекты в Украине должны функционировать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов.

ЗАЭС МАГАТЭ Атомная электростанция война в Украине Запорожская АЭС
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации