На ЗАЭС восстановили внешнюю линию электроснабжения - МАГАТЭ

Запорожская АЭС. Фото: Reuters

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции завершили восстановление внешней линии электропитания. Работы провели во время локального режима прекращения огня, согласованного при участии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщили в МАГАТЭ во вторник, 29 декабря.

В агентстве подчеркнули, что восстановление передачи электроэнергии между подстанциями Запорожской АЭС и Запорожской ТЭС является критически важным для обеспечения резервного питания станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что обе стороны конструктивно взаимодействовали с агентством, чтобы уменьшить ядерные риски и повысить уровень безопасности объекта в условиях войны.

Восстановительные работы на временно оккупированной Запорожской АЭС. Фото: IAEA

Важность восстановления внешней линии питания подтвердили и в Министерстве энергетики Украины. Во время брифинга 30 декабря заместитель министра Ольга Юхимчук подчеркнула, что это решение усиливает устойчивость энергоснабжения ЗАЭС в случае повреждения или отключения воздушной линии "Днепровская".

"В то же время российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и вызывали 12 блэкаутов на станции", — добавила она.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что Запорожская АЭС должна работать. Он сообщил, этого также "хочет Владимир Путин".

А до этого в МАГАТЭ требовали немедленной деоккупации Запорожской АЭС. Был подписан документ, подтверждающий, что ЗАЭС и все ядерные объекты в Украине должны функционировать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов.