Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На ЗАЕС оголосили перемирʼя між Україною та Росією — що відомо

На ЗАЕС оголосили перемирʼя між Україною та Росією — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 13:37
Біля ЗАЕС оголосили перемир’я для ремонту лінії електропередач
Запорізька АЕС. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Біля Запорізької атомної електростанції оголошено перемирʼя між Україною та Росією. Воно необхідне через ремонтні роботи на лінії електропередачі.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у соцмережі X у неділю, 28 грудня.

Реклама
Читайте також:

Перемирʼя біля ЗАЕС

"Почалися важливі ремонтні роботи на лінії електропередачі поблизу Запорізької АЕС після чергового місцевого перемир'я, досягнутого за посередництва МАГАТЕ", — заявив гендиректор Рафаель Гроссі.

Команда МАГАТЕ моніторить ремонтні роботи, які триватимуть упродовж декількох днів. Вони необхідні в рамках зусиль з запобігання ядерній аварії під час війни. 

Гроссі висловив вдячність обом сторонам за згоду на перемирʼя з метою відновлення передачі електроенергії між розподільними станціями.

null
Допис МАГАТЕ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заговорив про можливість спільного управління ЗАЕС разом зі Штатами.

А радник ОП Михайло Подоляк пояснив, хто повинен вирішувати питання щодо територій та ЗАЕС у контексті мирних домовленостей.

Україна ЗАЕС МАГАТЕ перемир'я Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації