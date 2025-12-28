Біля ЗАЕС оголосили перемир’я для ремонту лінії електропередач

Запорізька АЕС. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Біля Запорізької атомної електростанції оголошено перемирʼя між Україною та Росією. Воно необхідне через ремонтні роботи на лінії електропередачі.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у соцмережі X у неділю, 28 грудня.

Перемирʼя біля ЗАЕС

"Почалися важливі ремонтні роботи на лінії електропередачі поблизу Запорізької АЕС після чергового місцевого перемир'я, досягнутого за посередництва МАГАТЕ", — заявив гендиректор Рафаель Гроссі.

Команда МАГАТЕ моніторить ремонтні роботи, які триватимуть упродовж декількох днів. Вони необхідні в рамках зусиль з запобігання ядерній аварії під час війни.

Гроссі висловив вдячність обом сторонам за згоду на перемирʼя з метою відновлення передачі електроенергії між розподільними станціями.

Допис МАГАТЕ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заговорив про можливість спільного управління ЗАЕС разом зі Штатами.

А радник ОП Михайло Подоляк пояснив, хто повинен вирішувати питання щодо територій та ЗАЕС у контексті мирних домовленостей.