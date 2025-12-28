Біля ЗАЕС оголосили перемир’я для ремонту лінії електропередач

На ЗАЕС оголосили перемирʼя між Україною та Росією — що відомо
Біля Запорізької атомної електростанції оголошено перемирʼя між Україною та Росією. Воно необхідне через ремонтні роботи на лінії електропередачі.
Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у соцмережі X у неділю, 28 грудня.
Перемирʼя біля ЗАЕС
"Почалися важливі ремонтні роботи на лінії електропередачі поблизу Запорізької АЕС після чергового місцевого перемир'я, досягнутого за посередництва МАГАТЕ", — заявив гендиректор Рафаель Гроссі.
Команда МАГАТЕ моніторить ремонтні роботи, які триватимуть упродовж декількох днів. Вони необхідні в рамках зусиль з запобігання ядерній аварії під час війни.
Гроссі висловив вдячність обом сторонам за згоду на перемирʼя з метою відновлення передачі електроенергії між розподільними станціями.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заговорив про можливість спільного управління ЗАЕС разом зі Штатами.
А радник ОП Михайло Подоляк пояснив, хто повинен вирішувати питання щодо територій та ЗАЕС у контексті мирних домовленостей.
