Около ЗАЭС объявили перемирие через ремонт линии электропередач

Запорожская АЭС. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Возле Запорожской атомной электростанции объявлено перемирие между Украиной и Россией. Оно необходимо из-за ремонтных работ на линии электропередачи.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети X в воскресенье, 28 декабря.

Перемирие возле ЗАЭС

"Начались важные ремонтные работы на линии электропередачи вблизи Запорожской АЭС после очередного местного перемирия, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ", — заявил гендиректор Рафаэль Гросси.

Команда МАГАТЭ мониторит ремонтные работы, которые продлятся в течение нескольких дней. Они необходимы в рамках усилий по предотвращению ядерной аварии во время войны.

Гросси выразил благодарность обеим сторонам за согласие на перемирие с целью возобновления передачи электроэнергии между распределительными станциями.

Пост МАГАТЭ. Фото: скриншот

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заговорил о возможности совместного управления ЗАЭС вместе со Штатами.

А советник ОП Михаил Подоляк объяснил, кто должен решать вопрос о территориях и ЗАЭС в контексте мирных договоренностей.