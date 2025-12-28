Видео
На ЗАЭС объявили перемирие между Украиной и Россией — детали

Дата публикации 28 декабря 2025 13:37
Около ЗАЭС объявили перемирие через ремонт линии электропередач
Запорожская АЭС. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Возле Запорожской атомной электростанции объявлено перемирие между Украиной и Россией. Оно необходимо из-за ремонтных работ на линии электропередачи.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети X в воскресенье, 28 декабря.

Перемирие возле ЗАЭС

"Начались важные ремонтные работы на линии электропередачи вблизи Запорожской АЭС после очередного местного перемирия, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ", — заявил гендиректор Рафаэль Гросси.

Команда МАГАТЭ мониторит ремонтные работы, которые продлятся в течение нескольких дней. Они необходимы в рамках усилий по предотвращению ядерной аварии во время войны.

Гросси выразил благодарность обеим сторонам за согласие на перемирие с целью возобновления передачи электроэнергии между распределительными станциями.

null
Пост МАГАТЭ. Фото: скриншот

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заговорил о возможности совместного управления ЗАЭС вместе со Штатами.

А советник ОП Михаил Подоляк объяснил, кто должен решать вопрос о территориях и ЗАЭС в контексте мирных договоренностей.

Украина ЗАЭС МАГАТЭ перемирие Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
