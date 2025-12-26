Видео
Главная Новости дня Подоляк ответил, кто должен решать судьбу территорий и ЗАЭС

Подоляк ответил, кто должен решать судьбу территорий и ЗАЭС

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 12:02
Кто должен решить вопрос территорий и ЗАЭС — Подоляк дал разъяснения
Михаил Подоляк. Фото: кадр из видео

Вопрос о территориях и Запорожской атомной электростанции остаются самым сложным в контексте мирных переговоров по завершению войны в Украине. В то же время любые решения по ним не могут быть приняты без обсуждения с обществом.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Подоляк заявил, что вопрос территорий и ЗАЭС требует консультаций

По словам советника руководителя ОП, даже при наличии сложных сценариев президент Украины настаивает на необходимости внутренних консультаций.

"Этот пакет, который был согласован Украиной и который задекларировал президент Украины, он четко показывает, что мы имеем сложные ситуации, компромиссные позиции по территории, по ЗАЭС... И президент говорит, что это потребует дополнительных внутренних консультаций с обществом и так далее. Но в целом Украина демонстрирует конструктивизм глобального типа. А Россия — идиотизм глобального уровня", — заявил Подоляк.

Кроме того, Михаил Подоляк сказал о том, что общенациональный референдум и выборы президента могут происходить параллельно.

Однако советник руководителя ОП отметил, что Украина пока не имеет собственных финансов для проведения голосования.

Офис президента Михаил Подоляк референдум ЗАЭС война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
