Хто має вирішити питання територій та ЗАЕС — Подоляк дав роз'яснення

Питання щодо територій та Запорізької атомної електростанції залишаються найскладнішим у контексті мирний переговорів щодо завершення війни в Україні. Водночас будь-які рішення щодо них не можуть бути ухвалені без обговорення із суспільством.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Подоляк заявив, що питання територій і ЗАЕС потребує консультацій

За словами радника керівника ОП, навіть за наявності складних сценаріїв президент України наполягає на необхідності внутрішніх консультацій.

"Оцей пакет, який був узгоджений Україною і який задекларував президент України, він чітко показує, що ми маємо складні ситуації, компромісні позиції щодо території, щодо ЗАЕС… І президент говорить, що це потребуватиме додаткових внутрішніх консультацій з суспільством і так далі. Але загалом Україна демонструє конструктивізм глобального типу. А Росія — ідіотизм глобального рівня", — заявив Подоляк.

Крім того, Михайло Подоляк сказав про те, що загальнонаціональний референдум та вибори президента можуть відбуватися паралельно.

Однак радник керівника ОП наголосив, що Україна наразі не має власних фінансів для проведення голосування.