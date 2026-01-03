Запорожская АЭС потеряла питание с одной линией из-за боевых действий

После российского обстрела ЗАЭС потеряла питание с одной линией
Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в ночь на 3 января потеряла питание с одной из высоковольтных линий. Это в очередной раз произошло в результате боевых действий.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram.
Ситуация на Запорожской АЭС
В течение полномасштабной войны российские атаки неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС, а также вызвали 12 блэкаутов на станции. Последний случай произошел меньше месяца назад.
Кроме того, российские оккупанты намеренно выводят из строя энергообъекты на оккупированной территории, а также тестируют подключение АЭС к своей энергосистеме в условиях войны и оккупации.
Какая ситуация в энергосистеме Украины
Захватчики ночью в очередной раз наносили удары по энергообъектам Николаевской и Херсонской областей. В результате обстрелов есть обесточенные потребители на Николаевщине.
А на Херсонщине противник снова атаковал Херсонскую ТЭЦ. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы восстановить электроснабжение.
В Одесской и Киевской областях продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после российских ударов.
"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых на приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно возле ЗАЭС объявляли перемирие из-за ремонтных работ на линии электропередачи.
Впоследствии в МАГАТЭ сообщили о восстановлении внешней линии электропитания завершили.
