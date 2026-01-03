Запорожская АЭС потеряла питание с одной линией из-за боевых действий

ЗАЭС. Фото: УНИАН

Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в ночь на 3 января потеряла питание с одной из высоковольтных линий. Это в очередной раз произошло в результате боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram.

Ситуация на Запорожской АЭС

В течение полномасштабной войны российские атаки неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС, а также вызвали 12 блэкаутов на станции. Последний случай произошел меньше месяца назад.

Кроме того, российские оккупанты намеренно выводят из строя энергообъекты на оккупированной территории, а также тестируют подключение АЭС к своей энергосистеме в условиях войны и оккупации.

Какая ситуация в энергосистеме Украины

Захватчики ночью в очередной раз наносили удары по энергообъектам Николаевской и Херсонской областей. В результате обстрелов есть обесточенные потребители на Николаевщине.

А на Херсонщине противник снова атаковал Херсонскую ТЭЦ. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы восстановить электроснабжение.

В Одесской и Киевской областях продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после российских ударов.

"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых на приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", — говорится в сообщении.

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, недавно возле ЗАЭС объявляли перемирие из-за ремонтных работ на линии электропередачи.

Впоследствии в МАГАТЭ сообщили о восстановлении внешней линии электропитания завершили.