Когда может завершиться война в Украине - Зеленский назвал срок

Зеленский назвал возможный срок завершения войны в Украине
Дата публикации 27 февраля 2026 12:15
Есть "окно возможностей" для завершения войны до осени и выборов в США, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, когда может завершиться война в Украине. По его словам, есть "окно возможностей" для достижения мира до осени и выборов в США.
Об этом глава государства заявил в интервью Sky News, передает Новости.LIVE.
Зеленский ответил, когда может завершиться война
Президент заявил в интервью Sky News, что Украина имеет шанс продвинуться к миру в ближайшие месяцы - до осени и важных выборов в США.
