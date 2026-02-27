Видео
Главная Новости дня Зеленский назвал возможный срок завершения войны в Украине

Зеленский назвал возможный срок завершения войны в Украине

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 12:15
Когда может завершиться война в Украине - Зеленский назвал срок
Срочная новость

Есть "окно возможностей" для завершения войны до осени и выборов в США, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, когда может завершиться война в Украине. По его словам, есть "окно возможностей" для достижения мира до осени и выборов в США.

Читайте также:

Об этом глава государства заявил в интервью Sky News, передает Новости.LIVE.

Зеленский ответил, когда может завершиться война

Президент заявил в интервью Sky News, что Украина имеет шанс продвинуться к миру в ближайшие месяцы - до осени и важных выборов в США.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский США война в Украине мирные переговоры
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
