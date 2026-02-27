Когда может завершиться война в Украине - Зеленский назвал срок

Срочная новость

Есть "окно возможностей" для завершения войны до осени и выборов в США, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, когда может завершиться война в Украине. По его словам, есть "окно возможностей" для достижения мира до осени и выборов в США.

Об этом глава государства заявил в интервью Sky News, передает Новости.LIVE.

Зеленский ответил, когда может завершиться война

Президент заявил в интервью Sky News, что Украина имеет шанс продвинуться к миру в ближайшие месяцы - до осени и важных выборов в США.

