Пакет відбудови і гарантії безпеки від США — яка позиція Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 3 березня заявив, що США готові оформити гарантії безпеки для України, але лише разом із мирними домовленостями з російською стороною. За його словами, відповідний документ із американцями вже існує "на папері", але його ще не підписали через сумніви.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Corriere della Sera, цитує Новини.LIVE.

Чому Україна досі не підписала гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписання гарантій безпеки зі США наразі прив'язують до ширшої домовленості з російською стороною. За словами глави держави, з американцями вже підготовлений документ, який можна назвати "гарантіями на папері", однак його ще не оформлено підписами, бо у Вашингтоні наполягали на підписанні "всього пакета" одночасно.

"У нас є гарантії безпеки з американцями на папері. Ми ще не підписали, бо американці хотіли підписати все разом. Не впевнений, що це гарна позиція для нас, але ми там де є. Отже, у нас є цей документ", — сказав Зеленський.

Він також згадав про окрему "тристоронню рамку" за участі Європи, США та України, яка стосується безпеки. Документ, за його словами, теж поки не підписали, але сам факт наявності такого формату Зеленський оцінив позитивно. Окремою частиною він назвав "пакет про процвітання", який стосується відбудови.

"Це про реконструкцію. Рано про це говорити, бо реконструкція буде після війни. Зараз ми не знаємо, коли війна закінчиться, але ми працюємо над цим", — додав президент.

Росія вимагає Україну здати Донбас

Окремо Зеленський жорстко відреагував на ідею, що Україна могла б "залишити Донбас" заради миру. Він підкреслив, що не прийме логіку, коли поступка подається як умова завершення війни, а за нею одразу можуть з’являтися нові вимоги.

"Я ніколи не залишу Донбас і 200 000 українців, які там живуть. Чому я маю це робити? Тому що Путін нав'язує це як умову миру? І чи одразу він висуватиме нові вимоги? Ні, я цього не потерплю", — заявив Зеленський.

Президент також пояснив, що Донбас, за його оцінкою, є місцем розташування найсильніших українських оборонних опорних пунктів. На його думку, відведення військ означало б різке погіршення безпекової ситуації.

Раніше Володимир Зеленський висловлювався про те, чому не довіряє гарантіям безпеки. Зокрема США пропонували, щоб термін дії гарантій безпеки тривав 15 років.

Окремо глава держави пояснював, як вплине на український соціум здача Донбасу Росії, а також застеріг США та Європу від небезпеки подальших дій Росії. Президент переконаний, що Кремль не зупиниться після здачі Донбасу і продовжить війну.