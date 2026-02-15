Відео
Відео

Чому Україна не довіряє гарантіям безпеки — Зеленський відповів

Чому Україна не довіряє гарантіям безпеки — Зеленський відповів

Дата публікації: 15 лютого 2026 16:55
Зеленський пояснив недовіру українців стосовно гарантій безпеки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський висловився про гарантії безпеки. Він пояснив, що українці нікому не довіряють, бо вже колись погодилися на Будапештський меморандум.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю Politico у неділю, 15 лютого, передає Новини.LIVE.

Зеленський про недовіру українців

Як зазначив Зеленський, Будапештський меморандум, який підписали у 90-х роках, не врятував Україну від вторгнення РФ. Саме тому Київ хоче бачити, якими саме будуть гарантії безпеки зараз.

"Ми віддали ядерну зброю, іншу зброю, багато літаків, десятки літаків. Так, ми віддали це, і отримали гарантії безпеки, що наш суверенітет буде нашим, і ми матимемо незалежність. Врешті, у нас немає тієї зброї, і немає гарантій безпеки, бо прийшла Росія, і ніхто не напав на Росію. Ніхто не врятував нашу незалежність", — зазначив Президент України.

Він також вважає, що будь-які гарантії безпеки мають бути підписані до мирної угоди. За словами Зеленського, США пропонували Києву спочатку погодитися на обмін територіями, а потім отримати гарантії.

"Наші американські друзі підготували гарантії безпеки, але сказали: "Дивіться, спочатку обміняйте території, чи щось таке, а потім гарантії безпеки". Ось чому я думаю — спочатку гарантії безпеки. По-друге, це не означає, що ми віддамо свої території, бо це різні питання", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський війна в Україні війна гарантії безпеки мирна угода
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
