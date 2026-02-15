Зеленский объяснил недоверие украинцев относительно гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о гарантиях безопасности. Он пояснил, что украинцы никому не доверяют, потому что уже когда-то согласились на Будапештский меморандум.

Об этом глава государства рассказал в интервью Politico в воскресенье, 15 февраля, передает Новини.LIVE.

Зеленский о недоверии украинцев

Как отметил Зеленский, Будапештский меморандум, который подписали в 90-х годах, не спас Украину от вторжения РФ. Именно поэтому Киев хочет видеть, какими именно будут гарантии безопасности сейчас.

"Мы отдали ядерное оружие, другое оружие, много самолетов, десятки самолетов. Да, мы отдали это, и получили гарантии безопасности, что наш суверенитет будет нашим, и мы будем иметь независимость. Наконец, у нас нет того оружия, и нет гарантий безопасности, потому что пришла Россия, и никто не напал на Россию. Никто не спас нашу независимость", — отметил Президент Украины.

Он также считает, что любые гарантии безопасности должны быть подписаны до мирного соглашения. По словам Зеленского, США предлагали Киеву сначала согласиться на обмен территориями, а затем получить гарантии.

"Наши американские друзья подготовили гарантии безопасности, но сказали: "Смотрите, сначала обменяйте территории, или что-то такое, а потом гарантии безопасности". Вот почему я думаю — сначала гарантии безопасности. Во-вторых, это не значит, что мы отдадим свои территории, потому что это разные вопросы", — сказал Зеленский.

