Україна
Нельзя позволять агрессору что-то забрать, — Зеленский

Нельзя позволять агрессору что-то забрать, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 17:01
Зеленский назвал самую большую ошибку, произошедшую в 2014 году
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что агрессору нельзя позволять что-то забирать. Он подчеркнул, что в прошлом такую ошибку допускали и он не хочет ее повторять.

Об этом глава государства рассказал в интервью Politico в воскресенье, 15 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Зеленский ответил, как нужно останавливать Путина

По словам Президента Украины, Путин уже долго захватывает чужие территории и делает это безнаказанно. Отдавать что-то агрессору — это ошибка, убежден Зеленский.

"Это была большая ошибка в самом начале, с 2014 года. Могу сказать, это было даже раньше — когда атаковали и оккупировали часть Грузии, и еще раньше — оккупация Чечни, полное уничтожение, убийство миллиона людей — убитых и раненых", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не хочет быть президентом, "который повторит ошибки" других лидеров.

"Я не только об Украине говорю. Я имею в виду лидеров разных стран, которые позволили такой сильной и агрессивной стране, как Россия, зайти на их территорию и забрать ее без боя", — отметил глава государства.

Президент Украины добавил, что Путина нужно останавливать силой. В противном случае он может вернуться с еще большей войной.

"Нельзя, я имею в виду, остановить Путина поцелуями или чем-то таким, цветами. Мой совет всем не делать этого с Путиным, иначе это будет первый шаг. Потом за пять лет он обновит свою армию, увеличит количество солдат, его армия будет хорошо обучена", — отметил глава государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский объяснил, почему Украина не доверяет гарантиям безопасности.

Также глава государства рассказал о масштабах российских ударов по энергетике нашей страны.

Владимир Зеленский владимир путин Украина Россия
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
