Зеленский назвал самую большую ошибку, произошедшую в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что агрессору нельзя позволять что-то забирать. Он подчеркнул, что в прошлом такую ошибку допускали и он не хочет ее повторять.

Об этом глава государства рассказал в интервью Politico в воскресенье, 15 февраля, передает Новини.LIVE.

По словам Президента Украины, Путин уже долго захватывает чужие территории и делает это безнаказанно. Отдавать что-то агрессору — это ошибка, убежден Зеленский.

"Это была большая ошибка в самом начале, с 2014 года. Могу сказать, это было даже раньше — когда атаковали и оккупировали часть Грузии, и еще раньше — оккупация Чечни, полное уничтожение, убийство миллиона людей — убитых и раненых", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не хочет быть президентом, "который повторит ошибки" других лидеров.

"Я не только об Украине говорю. Я имею в виду лидеров разных стран, которые позволили такой сильной и агрессивной стране, как Россия, зайти на их территорию и забрать ее без боя", — отметил глава государства.

Президент Украины добавил, что Путина нужно останавливать силой. В противном случае он может вернуться с еще большей войной.

"Нельзя, я имею в виду, остановить Путина поцелуями или чем-то таким, цветами. Мой совет всем не делать этого с Путиным, иначе это будет первый шаг. Потом за пять лет он обновит свою армию, увеличит количество солдат, его армия будет хорошо обучена", — отметил глава государства.

