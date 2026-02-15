Зеленський назвав найбільшу помилку, що сталася у 2014 році

Не можна дозволяти агресору щось забрати, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що агресору не можна дозволяти щось забирати. Він наголосив, що в минулому такої помилки припускалися й він не хоче її повторювати.
Про це глава держави розповів в інтерв'ю Politico у неділю, 15 лютого, передає Новини.LIVE.
Зеленський відповів, як потрібно зупиняти Путіна
За словами Президента України, Путін вже довго захоплює чужі території і робить це безкарно. Віддавати щось агресору — це помилка, переконаний Зеленський.
"Це була велика помилка на самому початку, з 2014 року. Можу сказати, це було навіть раніше — коли атакували й окупували частину Грузії, і ще раніше — окупація Чечні, повне знищення, вбивство мільйона людей — убитих і поранених", — сказав Зеленський.
Він наголосив, що не хоче бути президентом, "який повторить помилки" інших лідерів.
"Я не лише про Україну говорю. Я маю на увазі лідерів різних країн, які дозволили такій сильній та агресивній країні, як Росія, зайти на їхню територію і забрати її без бою", — зазначив глава держави.
Президент України додав, що Путіна потрібно зупиняти силою. В іншому випадку він може повернутися зі ще більшою війною.
"Не можна, я маю на увазі, зупинити Путіна поцілунками чи чимось таким, квітами. Моя порада всім не робити цього з Путіним, інакше це буде перший крок. Потім за п'ять років він оновить свою армію, збільшить кількість солдатів, його армія буде добре навчена", — зазначив глава держави.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський пояснив, чому Україна не довіряє гарантіям безпеки.
Також глава держави розповів про масштаби російських ударів по енергетиці нашої країни.
Читайте Новини.LIVE!