Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Не можна дозволяти агресору щось забрати, — Зеленський

Не можна дозволяти агресору щось забрати, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 17:01
Зеленський назвав найбільшу помилку, що сталася у 2014 році
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що агресору не можна дозволяти щось забирати. Він наголосив, що в минулому такої помилки припускалися й він не хоче її повторювати.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю Politico у неділю, 15 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Зеленський відповів, як потрібно зупиняти Путіна

За словами Президента України, Путін вже довго захоплює чужі території і робить це безкарно. Віддавати щось агресору — це помилка, переконаний Зеленський.

"Це була велика помилка на самому початку, з 2014 року. Можу сказати, це було навіть раніше — коли атакували й окупували частину Грузії, і ще раніше — окупація Чечні, повне знищення, вбивство мільйона людей — убитих і поранених", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що не хоче бути президентом, "який повторить помилки" інших лідерів.

"Я не лише про Україну говорю. Я маю на увазі лідерів різних країн, які дозволили такій сильній та агресивній країні, як Росія, зайти на їхню територію і забрати її без бою", — зазначив глава держави.

Президент України додав, що Путіна потрібно зупиняти силою. В іншому випадку він може повернутися зі ще більшою війною. 

"Не можна, я маю на увазі, зупинити Путіна поцілунками чи чимось таким, квітами. Моя порада всім не робити цього з Путіним, інакше це буде перший крок. Потім за п'ять років він оновить свою армію, збільшить кількість солдатів, його армія буде добре навчена", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський пояснив, чому Україна не довіряє гарантіям безпеки.

Також глава держави розповів про масштаби російських ударів по енергетиці нашої країни.

Володимир Зеленський володимир путін Україна війна Росія
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації