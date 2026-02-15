Зеленський назвав найбільшу помилку, що сталася у 2014 році

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що агресору не можна дозволяти щось забирати. Він наголосив, що в минулому такої помилки припускалися й він не хоче її повторювати.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю Politico у неділю, 15 лютого, передає Новини.LIVE.

За словами Президента України, Путін вже довго захоплює чужі території і робить це безкарно. Віддавати щось агресору — це помилка, переконаний Зеленський.

"Це була велика помилка на самому початку, з 2014 року. Можу сказати, це було навіть раніше — коли атакували й окупували частину Грузії, і ще раніше — окупація Чечні, повне знищення, вбивство мільйона людей — убитих і поранених", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що не хоче бути президентом, "який повторить помилки" інших лідерів.

"Я не лише про Україну говорю. Я маю на увазі лідерів різних країн, які дозволили такій сильній та агресивній країні, як Росія, зайти на їхню територію і забрати її без бою", — зазначив глава держави.

Президент України додав, що Путіна потрібно зупиняти силою. В іншому випадку він може повернутися зі ще більшою війною.

"Не можна, я маю на увазі, зупинити Путіна поцілунками чи чимось таким, квітами. Моя порада всім не робити цього з Путіним, інакше це буде перший крок. Потім за п'ять років він оновить свою армію, збільшить кількість солдатів, його армія буде добре навчена", — зазначив глава держави.

