Зеленский о Донбассе — почему не примет условие сдачи ради мира

США могут предоставить Украине гарантии безопасности, но при этом ставят условие, чтобы эти документы были частью пакета вместе с мирными договоренностями с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии уже есть "на бумаге", но документ так и не подписали из-за ряда сомнений.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Corriere della Sera, цитирует Новини.LIVE.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание гарантий безопасности с США пока привязывают к более широкой договоренности с российской стороной. По словам главы государства, с американцами уже подготовлен документ, который можно назвать "гарантиями на бумаге", однако он еще не оформлен подписями, потому что в Вашингтоне настаивали на подписании "всего пакета" одновременно.

"У нас есть гарантии безопасности с американцами на бумаге. Мы еще не подписали, потому что американцы хотели подписать все вместе. Не уверен, что это хорошая позиция для нас, но мы там где есть. Итак, у нас есть этот документ", — сказал Зеленский.

Он также упомянул об отдельной "трехсторонней рамке" с участием Европы, США и Украины, которая касается безопасности. Документ, по его словам, тоже пока не подписали, но сам факт наличия такого формата Зеленский оценил положительно. Отдельной частью он назвал "пакет о процветании", который касается восстановления.

"Это о реконструкции. Рано об этом говорить, потому что реконструкция будет после войны. Сейчас мы не знаем, когда война закончится, но мы работаем над этим", — добавил президент.

Россия требует от Украины сдать Донбасс

Отдельно Зеленский жестко отреагировал на идею, что Украина могла бы "оставить Донбасс" ради мира. Он подчеркнул, что не примет логику, когда уступка подается как условие завершения войны, а за ней сразу могут появляться новые требования.

"Я никогда не оставлю Донбасс и 200 000 украинцев, которые там живут. Почему я должен это делать? Потому что Путин навязывает это как условие мира? И сразу ли он будет выдвигать новые требования? Нет, я этого не потерплю", — заявил Зеленский.

Президент также пояснил, что Донбасс, по его оценке, является местом расположения сильнейших украинских оборонительных опорных пунктов. По его мнению, отвод войск означал бы резкое ухудшение ситуации с безопасностью.

Ранее Владимир Зеленский высказывался о том, почему не доверяет гарантиям безопасности. В частности США предлагали, чтобы срок действия гарантий безопасности длился 15 лет.

Отдельно глава государства объяснял, как повлияет на украинский социум сдача Донбасса России, а также предостерег США и Европу от опасности дальнейших действий России. Президент убежден, что Кремль не остановится после сдачи Донбасса и продолжит войну.