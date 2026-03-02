Відео
Головна Новини дня Зеленський відповів на погрози РФ вийти з перемовин через Донбас

Зеленський відповів на погрози РФ вийти з перемовин через Донбас

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 13:26
РФ погрожує вийти з перемовин, якщо не отримає Донбас — реакція Зеленського
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливий вихід Росії з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями Донбасу. За словами глави держави, Київ не змінить свою позицію стосовно питання територіальної цілісності і суверенітету України.

Новини.LIVE повідомляють про це з посиланням на заяву глави держави у понеділок, 2 березня.

Читайте також:

Зеленський про переговори

"Щодо моєї позиції щодо територіальної цілісності і суверенітету, моя позиція не може змінюватися. Ми проговорюємо можливість закінчення війни за столом перемовини. І просто так сказати, що ми готові вийти: кожен із трьох сторін може вийти. Але ми ж якимось чином збираємося для того, щоб отримати результат. Тому не треба нікого лякати, треба продовжувати перемовини", — зазначив Президент України.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Донбас переговори Україна президент Росія
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
