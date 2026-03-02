Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Обмін прикордонних областей на Донбас — Зеленський поставив крапку

Обмін прикордонних областей на Донбас — Зеленський поставив крапку

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 12:58
Зеленський відкинув обмін Донбасу на прикордонні території
Президент Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не розглядає сценарій обміну територій, які Україна контролює на Донбасі, на прикордонні ділянки, які Росія могла захопити в Сумській чи Харківській областях. За його словами, ці землі не можна ставити в один ряд, а утримувати прикордонні території противнику буде дуже складно.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чи буде Україні міняти Донбас на інші території для деокупації

Зеленський пояснив, що прикордонні території будь-якого типу, на його думку, дуже складно утримувати окупантам, і російська сторона, як він заявив, розуміє, що не зможе тримати їх довго.

Він сказав, що настане момент, коли українські сили витіснять противника з таких ділянок, тому це, за його словами, не є "подарунком" або предметом торгу.

Також він додав, що Росія дуже хоче захопити Донбас, тому розглядає будь-які варіанти, як досягти своєї мети.

"Цілі, в принципі, вони не змінювали. Можна сказати, трішечки апетит їх зменшився, але це поки що. Тому ми не говоримо щодо обміну маленьких територій на кордоні на велику територію Донбасу або Донецької області, яку ми сьогодні контролюємо", — заявив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський коментував, чому не вірить, що здача Донбасу зупинить війну і територіальні претензії з боку Кремля. 

Окремо в Радбезі ООН заступниця міністра оборони України Мар'яна Беца публічно відкинула російські заяви та претензії до територій. 

Також Володимир Зеленський коментував, чи може війна в Ірані вплинути на постачання допомоги Україні.

Володимир Зеленський Донбас кордон переговори Росія обмін
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації