Зеленський відкинув обмін Донбасу на прикордонні території

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не розглядає сценарій обміну територій, які Україна контролює на Донбасі, на прикордонні ділянки, які Росія могла захопити в Сумській чи Харківській областях. За його словами, ці землі не можна ставити в один ряд, а утримувати прикордонні території противнику буде дуже складно.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

Чи буде Україні міняти Донбас на інші території для деокупації

Зеленський пояснив, що прикордонні території будь-якого типу, на його думку, дуже складно утримувати окупантам, і російська сторона, як він заявив, розуміє, що не зможе тримати їх довго.

Він сказав, що настане момент, коли українські сили витіснять противника з таких ділянок, тому це, за його словами, не є "подарунком" або предметом торгу.

Також він додав, що Росія дуже хоче захопити Донбас, тому розглядає будь-які варіанти, як досягти своєї мети.

"Цілі, в принципі, вони не змінювали. Можна сказати, трішечки апетит їх зменшився, але це поки що. Тому ми не говоримо щодо обміну маленьких територій на кордоні на велику територію Донбасу або Донецької області, яку ми сьогодні контролюємо", — заявив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський коментував, чому не вірить, що здача Донбасу зупинить війну і територіальні претензії з боку Кремля.

Окремо в Радбезі ООН заступниця міністра оборони України Мар'яна Беца публічно відкинула російські заяви та претензії до територій.

Також Володимир Зеленський коментував, чи може війна в Ірані вплинути на постачання допомоги Україні.