Україна
У Радбезі ООН Україна відкинула вимоги Кремля щодо здачі територій

У Радбезі ООН Україна відкинула вимоги Кремля щодо здачі територій

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 08:34
Заява Беци в Радбезі ООН — Україна не поступиться свободою
Заступниця міністра оборони України Мар'яна Беца. Фото архівне: УНІАН

Заступниця міністра оборони України Мар'яна Беца на засіданні Ради Безпеки ООН заявила, що Київ не прийме жодних територіальних поступок Росії та не визнає окупацію. Окремо вона звернула увагу, що Росія знає та відчуває безкарність за свої дії, а тому продовжує маніпулювати переговорами.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Укрінформ.

Читайте також:

В Радбезі ООН пролунала заява на тему поступок територіями України Росії

На засіданні Ради Безпеки ООН заступниця міністра оборони України Мар'яна Беца окреслила позицію Києва щодо будь-яких спроб легалізувати захоплені Росією території. Вона заявила, що Україна не погодиться на компроміси ціною власних земель і не визнає окупацію.

"Ми ніколи не визнаємо окупацію. Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки. Ми ніколи не поступимося своєю свободою", — сказала Беца.

У своєму виступі вона застерегла, що, на її переконання, російська сторона та ті, хто їй сприяє, не збираються зупинятися. Беца пов'язала це з відчуттям безкарності в Росії, оскільки, як вона стверджує, держава-агресор досі не понесла належних наслідків за вчинені злочини.

Окремо заступниця міністра оборони звернула увагу на переговорний трек. За її словами, попри мирні зусилля США та європейських партнерів, Москва продовжує використовувати переговори як прикриття для продовження війни.

"Кремль наполягає на тому, щоб Україна пішла зі своєї суверенної території, щоб дати можливість Росії окупувати її... Суверенітет і територіальна цілісність держави — основоположні принципи Статуту ООН", — наголосила Беца.

Також вона додала, що Україна хоче мати "всеосяжний, справедливий і тривалий мир", який має ґрунтуватися на Статуті ООН і нормах міжнародного права. Водночас Беца підкреслила необхідність принципової гарантії для всіх держав, щоб їхній суверенітет дотримувався, люди були в безпеці, а агресія отримувала покарання.

"Кожна держава має бути впевнена, що її суверенітет дотримується, народ перебуває в безпеці, а агресія карається", — підсумувала вона.

Раніше Володимир Зеленський пояснював, чому здача територій Росії не є виходом з ситуації і не прискорить мир.

Також наприкінці січня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловився чому Донбас та Крим не можуть "самовизначитися" і перейти до Росії.

Донбас ООН Україна війна в Україні Росія Мар'яна Беца
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
