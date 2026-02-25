Видео
Україна
Украина назвала в Совбезе ООН требования РФ неприемлемыми

Украина назвала в Совбезе ООН требования РФ неприемлемыми

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 08:34
Марьяна Беца отвергла в ООН территориальные уступки России
Заместитель министра обороны Украины Марьяна Беца. Фото архивное: УНИАН

Во время выступления в Совете Безопасности ООН заместитель министра обороны Марьяна Беца подчеркнула, что Украина отвергает требования Кремля об отказе от части суверенной территории и настаивает на мире, основанном на Уставе ООН и международном праве.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на Укринформ.

Читайте также:

В Совбезе ООН прозвучало заявление на тему уступок территориями Украины России

На заседании Совета Безопасности ООН заместитель министра обороны Украины Марьяна Беца очертила позицию Киева относительно любых попыток легализовать захваченные Россией территории. Она заявила, что Украина не согласится на компромиссы ценой собственных земель и не признает оккупацию.

"Мы никогда не признаем оккупацию. Мы никогда не согласимся на территориальные уступки. Мы никогда не уступим свою свободу", — сказала Беца.

В своем выступлении она предостерегла, что, по ее убеждению, российская сторона и те, кто ей способствует, не собираются останавливаться. Беца связала это с ощущением безнаказанности в России, поскольку, как она утверждает, государство-агрессор до сих пор не понесло должных последствий за совершенные преступления.

Отдельно заместитель министра обороны обратила внимание на переговорный трек. По ее словам, несмотря на мирные усилия США и европейских партнеров, Москва продолжает использовать переговоры как прикрытие для продолжения войны.

"Кремль настаивает на том, чтобы Украина ушла со своей суверенной территории, чтобы дать возможность России оккупировать ее... Суверенитет и территориальная целостность государства — основополагающие принципы Устава ООН", — подчеркнула Беца.

Также она добавила, что Украина хочет иметь "всеобъемлющий, справедливый и длительный мир", который должен основываться на Уставе ООН и нормах международного права. В то же время Беца подчеркнула необходимость принципиальной гарантии для всех государств, чтобы их суверенитет соблюдался, люди были в безопасности, а агрессия получала наказание.

"Каждое государство должно быть уверено, что его суверенитет соблюдается, народ находится в безопасности, а агрессия наказывается", — подытожила она.

Ранее Владимир Зеленский объяснял, почему сдача территорий России не является выходом из ситуации и не ускорит мир.

Также в конце января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался почему Донбасс и Крым не могут "самоопределиться" и перейти к России.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
