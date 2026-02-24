ООН ухвалила резолюцію на підтримку тривалого миру в Україні

Генасамблея ООН. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Генеральна Асамблея Організації Обʼєднаних Націй у вівторок, 24 лютого, ухвалила резолюцію про "Підтримку тривалого миру в Україні". Чіткий сигнал підтримали 107 держав-членів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Підтримка тривалого миру в Україні

"Я вітаю сьогоднішнє ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Підтримка тривалого миру в Україні", ініційованої Україною. У визначальні моменти міжнародна спільнота має бути чіткою у своїй позиції. Сьогодні саме такий момент", — зазначив Сибіга.

Результати голосування. Фото: x.com/andrii_sybiha

За його словами, для українців це не просто чергове голосування, а підтвердження того, що країна не сам на сам. Міністр зауважив, що принципи Статуту ООН і надалі мають значення.

"Ми й надалі діятимемо — твердо і послідовно — задля досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права", — додав глава МЗС України.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Підтримка України — останні новини

Очільник Євроради Антоніу Кошта на пресконференції у Києві заявив, що майбутнє пишеться в Україні, а не в Росії.

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що Альянс буде з Україною й надалі у всіх майбутніх випробуваннях.

А три країни оголосили нову допомогу для України. Йдеться про Велику Британію, Нову Зеландію та Данію.