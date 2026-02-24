Кошта заявив, що майбутнє формується в Україні, а не в Росії

Антоніу Кошта. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що майбутнє пишеться в Україні, а не в Росії. За його словами, Москва не може отримати переваги за столом перемовин.

Про це Антоніу Кошта сказав на пресконференції в Києві у вівторок, 24 лютого, передає Новини.LIVE.

Заява Кошти в річницю повномасштабної війни

"Ця річниця не лише про памʼять про минуле, це про формування майбутнього, а це майбутнє пишеться в Києві, а не в Москві. Єдиний шлях вперед до справедливого та тривалого миру, миру на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та принципів статуту ООН", — наголосив Кошта.

За його словами, Росія не може отримати переваги за столом переговорів тоді, коли вона втрачає багато чого на полі бою.

"Ми вітаємо всі зусилля, зокрема зусилля партнерів США на допомогу миру", — додав очільник Євроради.

Підтримка України в річницю великої війни

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що Альянс й надалі буде підтримувати Україну. За його словами, Росія не змогла досягти своїх цілей на полі бою.

Велика Британія, Данія та Нова Зеландія у річницю великої війни оголосили про нову допомогу для України.

Також до Києва сьогодні прибули європейські лідери, які разом з українським лідером Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вшанували памʼять загиблих захисників і захисниць.