Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Майбутнє пишеться в Україні, а не в Росії, — заява Кошти

Майбутнє пишеться в Україні, а не в Росії, — заява Кошти

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 18:30
Кошта заявив, що майбутнє формується в Україні, а не в Росії
Антоніу Кошта. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що майбутнє пишеться в Україні, а не в Росії. За його словами, Москва не може отримати переваги за столом перемовин.

Про це Антоніу Кошта сказав на пресконференції в Києві у вівторок, 24 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Заява Кошти в річницю повномасштабної війни 

"Ця річниця не лише про памʼять про минуле, це про формування майбутнього, а це майбутнє пишеться в Києві, а не в Москві. Єдиний шлях вперед до справедливого та тривалого миру, миру на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та принципів статуту ООН", — наголосив Кошта.

За його словами, Росія не може отримати переваги за столом переговорів тоді, коли вона втрачає багато чого на полі бою.

"Ми вітаємо всі зусилля, зокрема зусилля партнерів США на допомогу миру", — додав очільник Євроради.

Підтримка України в річницю великої війни

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що Альянс й надалі буде підтримувати Україну. За його словами, Росія не змогла досягти своїх цілей на полі бою.

Велика Британія, Данія та Нова Зеландія у річницю великої війни оголосили про нову допомогу для України.

Також до Києва сьогодні прибули європейські лідери, які разом з українським лідером Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вшанували памʼять загиблих захисників і захисниць.

війна Україна Росія Антоніу Кошта 4 роки війни
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації