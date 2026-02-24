Партнери України оголосили про надання нових пакетів допомоги

Відвантаження зброї. Фото ілюстративне: Армія Інформ

До четвертих роковин повномасштабного вторгнення Росії кілька країн оголосили про нові пакети військової, гуманітарної та відновлювальної допомоги України. Окрім того, будуть запроваджені санкційні рішення проти РФ.

Чим допоможе Велика Британія Україні

Велика Британія напередодні четвертих роковин початку повномасштабної війни заявила про новий пакет допомоги Україні, який охоплює військову складова, гуманітарні напрями та підтримку відновлення країни. Про це повідомили у пресрелізі, оприлюдненому на сайті британського уряду.

У межах нового пакета Британія передбачила 20 млн фунтів стерлінгів на екстрену енергетичну підтримку, яка має піти на захист і ремонт української енергомережі та забезпечення додаткових потужностей для виробництва електроенергії.

Окремо буде виділено 5,7 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу громадам, що перебувають поблизу лінії фронту. Ще 30 млн фунтів стерлінгів Лондон спрямовує на посилення стійкості українського суспільства, а також на підтримку зусиль із забезпечення справедливості та відповідальності за ймовірні воєнні злочини армії Росії для жертв і тих, хто вижив.

Окрім фінансування, у Великій Британії також планують навчати українських пілотів, щоб підготувати їх до роботи інструкторами з пілотування гелікоптерів.

Данія передасть пакет допомоги Україні

Данія 24 лютого також оголосила про додаткові 190 млн крон на гуманітарну допомогу для України. Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що українці проходять через складну зиму, а кремлівський диктатор Володимир Путін, за його словами, "цинічно використовує холод на свою тактичну користь", завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі.

Він зазначив, що нова підтримка у розмірі 190 млн крон має допомогти у гострій гуманітарній ситуації й водночас забезпечити довгострокову підтримку, а також, за його словами, дати надію тим, хто постраждав найбільше.

Також у данському МЗС зазначили, що в 2026 році, близько 10,8 млн українців потребуватимуть гуманітарної допомоги. Водночас у Копенгагені нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії, з урахуванням нинішнього внеску, Данія вже передала Києву приблизно 1,3 млрд крон гуманітарної підтримки.

Нова Зеландія висловила підтримку Україні і заявила про санкції

Ще один пакет допомоги оголосила Нова Зеландія про виділення Україні 8 млн новозеландських доларів гуманітарної допомоги (4,7 млн доларів), а також про додаткові санкції. Міністр закордонних справ країни Вінстон Пітерс пов'язав це рішення із зимовими обстрілами, зазначивши, що бомбардування Росією цивільної інфраструктури цієї зими, за його словами, завдало важкого удару по народу України, і нова допомога має продемонструвати незмінну солідарність його держави.

Він додав, що ці внески мають допомогти закрити нагальні потреби, які виникли через зимові атаки Росії на українців та енергетичну інфраструктуру.

Відомо, що 5 млн новозеландських доларів (2,98 млн доларів), спрямують міжнародним партнерам, які підтримують цивільних українців, що сильно постраждали від війни. Решту 3 млн новозеландських доларів, тобто понад 1,7 млн доларів США у перерахунку, мають переказати до Трастового фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України, який адмініструє Світовий банк.

Також у Новій Зеландії заявили, що запровадять новий пакет санкцій проти Росії, де знизять ціну на сиру російську нафту та посилять тиск проти 100 кораблів, що працюють, як тіньовий флот. Крім того, санкції від Нової Зеландії стосуватимуться Білорусі, Ірану та Північної Кореї, альтернативних постачальників платежів, кіберсуб'єктів, та інші структури чи особи, які працюють на підтримку військово-промислового комплексу РФ.

Зазначимо, що нещодавно колишній Генсек НАТО Єнс Столтенберг визнав, що Україні недостатньо допомогли в 2014 році, коли Росія проявила військову агресію.

Тим часом Володимир Зеленський заявив, що Україні передали один з пакетів допомоги для посилення систем ППО.

Також кілька днів тому Франція, Нідерланди та Швеція оголосили про новий пакет допомоги для України.