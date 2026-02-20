Швеція, Франція та Нідерланди дадуть Україні кошти на зброю та енергетику

Завантаження військової допомоги для ЗСУ. Ілюстративне фото: defense.gov

У четвер, 19 лютого, одразу три країни Європи оголосили про нові пакети допомоги Україні. Гроші підуть на зброю, енергетику і пошук та повернення українських дітей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайти урядів Швеції і Нідерландів та сайт Міненерго України.

Чим допоможуть Швеція, Нідерланди та Франція Україні

Шведській уряд оголосив у четверг 21-й пакет військової підтримки, розмір якого становить 1,2 млрд євро. Зокрема:

400 млн євро підуть на закупівлю мобільних систем ППО Tridon, зенітних ракет і дронів-перехоплювачів для захисту України від російських атак безпілотників;

520 млн євро виділено на власну розробку та виробництво Україною далекобійних ракет і повітряних та морських безпілотників;

ще 280 млн євро підуть на відшкодування вартості гранатометів, переданих ЗСУ зі складів шведської армії, закупівлю артилерійських снарядів, а також на запчастини та навчання українських військових.

У Стокгольмі зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Швеція вже пожертвувала на військову допомогу Україні понад 9,36 млрд. євро.

Окрім того, 19 лютого про допомогу оголосили Нідерланди. На сайті уряду сказано, що країна направить 2 млн євро на пошук та повернення викрадених Росією українських дітей. Окрім того, нададуть набори для ДНК-тестів і психологічну допомогу.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував, що Франція надасть Україні грантову допомогу у розмірі 71 млн євро. Він уточнив, до частина коштів буде спрямована на підтримку енергетики.

Нагадаємо, кілька днів тому очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував, що Берлін найближчим часом має посилити ППО України.

Окрім того, днями колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг визнав помилку щодо України у війні. Він наголосив, що підтримку треба було надавати ще у 2024 році.