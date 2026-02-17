Відео
Головна Новини дня Зеленський назвав кількість дітей, яких вдалося повернути з РФ

Зеленський назвав кількість дітей, яких вдалося повернути з РФ

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 17:41
Скільки дітей вдалося повернути з Росії в Україну — Зеленський відповів
Дитина з українським прапором. Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Станом на сьогодні вже дві тисячі українських дітей вдалося повернути додому з-під контролю Росії. Це відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE у вівторок, 17 лютого.

Читайте також:

Скільки дітей залишаються заручниками РФ

"Кожне із цих повернень стало можливим завдяки щоденній роботі наших людей, громадських організацій і міжнародних партнерів. Ми вдячні кожному, хто долучився до цієї боротьби за майбутнє наших дітей, нашої країни та всього вільного світу", — зазначив Зеленський.

Він додав, що досі під контролем росіян залишаються тисячі українських дітей. Попереду чекає складна робота, спрямована на те, аби повернути додому усіх.

"Ми не зупинимося, доки не повернемо додому кожну українську дитину", — наголосив Президент України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що п'ятьох українських дітей повернули з тимчасово окупованих територій.

Також ми розповідали про те, чи можуть вилучити дітей у батьків, які відмовляються виїжджати з небезпечних територій.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
