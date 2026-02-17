Скільки дітей вдалося повернути з Росії в Україну — Зеленський відповів

Дитина з українським прапором. Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Станом на сьогодні вже дві тисячі українських дітей вдалося повернути додому з-під контролю Росії. Це відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE у вівторок, 17 лютого.

"Кожне із цих повернень стало можливим завдяки щоденній роботі наших людей, громадських організацій і міжнародних партнерів. Ми вдячні кожному, хто долучився до цієї боротьби за майбутнє наших дітей, нашої країни та всього вільного світу", — зазначив Зеленський.

Він додав, що досі під контролем росіян залишаються тисячі українських дітей. Попереду чекає складна робота, спрямована на те, аби повернути додому усіх.

"Ми не зупинимося, доки не повернемо додому кожну українську дитину", — наголосив Президент України.

