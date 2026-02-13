Повернення українських дітей додому. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

П'ятеро українських дітей повернулися з тимчасово окупованих територій та з Росії. Додому повернулися українці віком від 4 до 15 років.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram.

Лубінець розповів, що серед дітей, які повернулися додому, є хлопчик з Херсонського будинку дитини, якого росіяни депортували під час окупації міста.

Схоже розʼєднання родин пережили і чотирирічний братик та шестирічна сестричка. Їх теж викрали окупанти з Херсонського будинку дитини. Чотири роки діти перебували у депортації.

Також повернули хлопця, який опинився з мамою на території Росії. Там жінка померла від тяжкого захворювання.

"Ці розповіді показують: дитинство, яке мало бути наповнене казками та теплом, стало випробуванням на витривалість. Але тепер це не лише про біль. Це про повернення. Про перші обійми після довгих років розлуки", — наголосив омбудсман.

Він додав, що з початку повномасштабного вторгнення додому повернули вже 1985 дітей і робота над цим процесом триває.

Нагадаємо, Меланія Трамп допомогла повернути з РФ українських дітей. 12 лютого, відбулося повернення українських і російських дітей до їхніх родин.

У січні перша леді США надіслала листа Володимиру Путіну щодо повернення депортованих українських дітей. Вона отримала відповідь і заявила, що вірить у позитивний результат і чекає на успіх.