Україна
Пятерых украинских детей вернули из ВОТ и России — детали от Лубинца

Пятерых украинских детей вернули из ВОТ и России — детали от Лубинца

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 18:34
В Украину вернули пятерых детей, который похитила РФ — детали от Лубинца
Возвращение украинских детей домой. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Пятеро украинских детей вернулись с временно оккупированных территорий и из России. Домой вернулись украинцы в возрасте от 4 до 15 лет.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram.

Читайте также:

Возвращение украинских детей домой

Лубинец рассказал, что среди детей, которые вернулись домой, есть мальчик из Херсонского дома ребенка, которого россияне депортировали во время оккупации города.

Похожее разъединение семей пережили и четырехлетний братик и шестилетняя сестренка. Их тоже похитили оккупанты из Херсонского дома ребенка. Четыре года дети находились в депортации.

null
Возвращение украинских детей домой. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
null
Украинские дети вернулись домой. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Также вернули парня, который оказался с мамой на территории России. Там женщина умерла от тяжелого заболевания.

"Эти рассказы показывают: детство, которое должно было быть наполнено сказками и теплом, стало испытанием на выносливость. Но теперь это не только о боли. Это о возвращении. О первых объятиях после долгих лет разлуки", — подчеркнул омбудсмен.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения домой вернули уже 1985 детей и работа над этим процессом продолжается.

Напомним, Мелания Трамп помогла вернуть из РФ украинских детей. 12 февраля, состоялось возвращение украинских и российских детей в их семьи.

В январе первая леди США направила письмо Владимиру Путину относительно возвращения депортированных украинских детей. Она получила ответ и заявила, что верит в положительный результат и ждет успеха.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
