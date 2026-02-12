Видео
Україна
Главная Новости дня Мелания Трамп помогла вернуть из РФ украинских детей

Мелания Трамп помогла вернуть из РФ украинских детей

Дата публикации 12 февраля 2026 19:57
Похищение украинских детей — Мелания Трамп помогает возвращать
Мелания Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

В четверг, 12 февраля, состоялось возвращение украинских и российских детей в их семьи, с которыми они были разлучены из-за войны. Поспособствовала этому процессу первая леди США Мелания Трамп.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится в сообщении пресс-службы Мелании Трамп.

Помощь Мелании Трамп в возвращении украинских детей

Мелания Трамп 12 февраля снова помогла вернуть домой украинских детей. Как известно, это уже третий обмен, который состоялся при содействии первой леди США.

"Я ценю то, что Россия и Украина преданы делу возвращения детей, которые были перемещены... Хотя все стороны сотрудничают, и наши коммуникации остаются крепкими, я призываю Россию и Украину активизировать свои усилия для обеспечения безопасного возвращения каждого ребенка в их семьи", — сказала Мелания.

В пресс-службе отметили, что переговоры первой леди США и ее представителя с Киевом и Москвой продолжаются и в дальнейшем.

Напомним, в декабре Дмитрий Лубинец сообщал, что Мелания Трамп помогает вернуть украинских детей. Благодаря ей домой вернулась группа несовершеннолетних.

В январе первая леди США направила письмо Владимиру Путину относительно возвращения депортированных украинских детей. Она получила ответ и заявила, что верит в положительный результат и ждет успеха.

дети депортация детей война в Украине Россия Мелания Трамп
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
