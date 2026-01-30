Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Письмо от Путина — Мелания Трамп о возвращении украинских детей

Письмо от Путина — Мелания Трамп о возвращении украинских детей

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 03:06
Мелания Трамп сообщила подробности возвращения украинских детей из РФ
Первая леди США Мелания Трмап. Фото: Reuters

Владимир Путин официально ответил на личное обращение Мелании Трамп относительно возвращения депортированных украинских детей домой. Первая леди США подтвердила получение письма от российского лидера и анонсировала возможный прогресс в переговорах.

Об этом она заявила в интервью программе "Утро с Марией" на телеканале Fox Business.

Реклама
Читайте также:

Мелания Трамп раскрыла детали переписки с Кремлем

Команда первой леди США наладила прямой контакт с российской стороной. Мелания Трамп верит в положительный результат и ждет успеха. По ее словам, сейчас идет активная работа над воссоединением разъединенных войной семей.

"Путин написал мне ответное письмо. Надеюсь, вскоре мы снова будем иметь большой успех. Это невероятно — видеть этих детей и родителей счастливыми", — подчеркнула она в эфире Fox Business.

Конкретные сроки или количество детей пока не разглашают. Однако факт прямой переписки указывает на новый этап в коммуникации. Мелания Трамп подчеркнула: работа не останавливается ни на минуту.

Ранее Россия депортировала более 20 тысяч украинских детей, скрывая от них правду о войне. Многие маленькие украинцы уже успели забыть родной язык и считают, что родители их просто бросили.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что Россия депортировала более 20 тысяч украинских детей. Многие маленькие украинцы уже успели забыть родной язык и считают, что родители их просто бросили.

Также стало известно, что Украина получила новые данные об около 500 украинских детей, которые были вывезены в РФ. Новые данные с адресами открывают дополнительные возможности для их возвращения.

россия владимир путин дети война в Украине Мелания Трамп
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации