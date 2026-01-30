Мелания Трамп сообщила подробности возвращения украинских детей из РФ

Первая леди США Мелания Трмап. Фото: Reuters

Владимир Путин официально ответил на личное обращение Мелании Трамп относительно возвращения депортированных украинских детей домой. Первая леди США подтвердила получение письма от российского лидера и анонсировала возможный прогресс в переговорах.

Об этом она заявила в интервью программе "Утро с Марией" на телеканале Fox Business.

Мелания Трамп раскрыла детали переписки с Кремлем

Команда первой леди США наладила прямой контакт с российской стороной. Мелания Трамп верит в положительный результат и ждет успеха. По ее словам, сейчас идет активная работа над воссоединением разъединенных войной семей.

"Путин написал мне ответное письмо. Надеюсь, вскоре мы снова будем иметь большой успех. Это невероятно — видеть этих детей и родителей счастливыми", — подчеркнула она в эфире Fox Business.

Конкретные сроки или количество детей пока не разглашают. Однако факт прямой переписки указывает на новый этап в коммуникации. Мелания Трамп подчеркнула: работа не останавливается ни на минуту.

Ранее Россия депортировала более 20 тысяч украинских детей, скрывая от них правду о войне. Многие маленькие украинцы уже успели забыть родной язык и считают, что родители их просто бросили.

Также стало известно, что Украина получила новые данные об около 500 украинских детей, которые были вывезены в РФ. Новые данные с адресами открывают дополнительные возможности для их возвращения.