Меланія Трамп повідомила подробиці повернення українських дітей з РФ

Володимир Путін офіційно відповів на особисте звернення Меланії Трамп щодо повернення депортованих українських дітей додому. Перша леді США підтвердила отримання листа від російського лідера та анонсувала можливий прогрес у переговорах.

Про це вона заявила в інтерв’ю програмі "Ранок з Марією" на телеканалі Fox Business.

Меланія Трамп розкрила деталі переписки з Кремлем

Команда першої леді США налагодила прямий контакт із російською стороною. Меланія Трамп вірить у позитивний результат і чекає на успіх. За її словами, зараз триває активна робота над возз’єднанням роз’єднаних війною родин.

"Путін написав мені листа у відповідь. Сподіваюся, незабаром ми знову матимемо великий успіх. Це неймовірно — бачити цих дітей і батьків щасливими", — наголосила вона в ефірі Fox Business.

Конкретні терміни чи кількість дітей поки не розголошують. Проте факт прямої переписки вказує на новий етап у комунікації. Меланія Трамп підкреслила: робота не зупиняється ні на хвилину.

Раніше Росія депортувала понад 20 тисяч українських дітей, приховуючи від них правду про війну. Багато маленьких українців уже встигли забути рідну мову та вважають, що батьки їх просто покинули.

Також стало відомо, що Україна отримала нові дані про близько 500 українських дітей, яких було вивезено до РФ. Нові дані з адресами відкривають додаткові можливості для їхнього повернення.