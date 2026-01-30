Відео
Головна Новини дня Лист від Путіна — Меланія Трамп про повернення українських дітей

Лист від Путіна — Меланія Трамп про повернення українських дітей

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 03:06
Меланія Трамп повідомила подробиці повернення українських дітей з РФ
Перша леді США Меланія Трмап. Фото: Reuters

Володимир Путін офіційно відповів на особисте звернення Меланії Трамп щодо повернення депортованих українських дітей додому. Перша леді США підтвердила отримання листа від російського лідера та анонсувала можливий прогрес у переговорах.

Про це вона заявила в інтерв’ю програмі "Ранок з Марією" на телеканалі Fox Business.

Команда першої леді США налагодила прямий контакт із російською стороною. Меланія Трамп вірить у позитивний результат і чекає на успіх. За її словами, зараз триває активна робота над возз’єднанням роз’єднаних війною родин.

"Путін написав мені листа у відповідь. Сподіваюся, незабаром ми знову матимемо великий успіх. Це неймовірно — бачити цих дітей і батьків щасливими", — наголосила вона в ефірі Fox Business.

Конкретні терміни чи кількість дітей поки не розголошують. Проте факт прямої переписки вказує на новий етап у комунікації. Меланія Трамп підкреслила: робота не зупиняється ні на хвилину. 

Раніше заступниця міністра закордонних справ України Марʼяна Беца заявила, що Росія депортувала понад 20 тисяч українських дітей. Багато маленьких українців уже встигли забути рідну мову та вважають, що батьки їх просто покинули.

Також стало відомо, що Україна отримала нові дані про близько 500 українських дітей, яких було вивезено до РФ. Нові дані з адресами відкривають додаткові можливості для їхнього повернення.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
