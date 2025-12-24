Зеленський розповів про нові дані щодо викрадених дітей до Росії

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала нові дані про близько 500 українських дітей, яких було вивезено до Росії, зокрема з конкретними адресами їхнього перебування. За словами глави держави, йдеться про приблизно 500 ідентифікованих дітей, щодо яких Україна нині має точну інформацію про місце знаходження.

Новина доповнюється...

