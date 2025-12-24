Відео
Головна Новини дня Україна має адреси перебування 500 депортованих до РФ дітей

Україна має адреси перебування 500 депортованих до РФ дітей

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 10:51
Зеленський розповів про нові дані щодо викрадених дітей до Росії
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала нові дані про близько 500 українських дітей, яких було вивезено до Росії, зокрема з конкретними адресами їхнього перебування. За словами глави держави, йдеться про приблизно 500 ідентифікованих дітей, щодо яких Україна нині має точну інформацію про місце знаходження. 

Новина доповнюється...

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
