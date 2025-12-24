Зеленський розповів про нові дані щодо викрадених дітей до Росії

Україна має адреси перебування 500 депортованих до РФ дітей
Дата публікації: 24 грудня 2025 10:51
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала нові дані про близько 500 українських дітей, яких було вивезено до Росії, зокрема з конкретними адресами їхнього перебування. За словами глави держави, йдеться про приблизно 500 ідентифікованих дітей, щодо яких Україна нині має точну інформацію про місце знаходження.
