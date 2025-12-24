Зеленский рассказал о новых данных по похищенным детям в Россию

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила новые данные об около 500 украинских детей, которые были вывезены в Россию, в том числе с конкретными адресами их пребывания. По словам главы государства, речь идет о примерно 500 идентифицированных детей, по которым Украина сейчас имеет точную информацию о месте нахождения.

Новость дополняется...

