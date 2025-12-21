Відео
Росіяни вивезли зі Сумщини 50 українців — деталі від Лубінця

Росіяни вивезли зі Сумщини 50 українців — деталі від Лубінця

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 12:24
Сумська область — росіяни вивезли в РФ 50 українців
Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Російські військові 20 грудня примусово вивезли на свою територію близько 50 українців із Сумської області. Йдеться про мешканців села Грабовське.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram 21 грудня. 

Читайте також:

Росіяни вивезли жителів Сумщини у РФ

Лубінець розповів, що 18 грудня росіяни незаконно затримали близько 50 мешканців села Грабовське у Сумській області. Спершу вони утримували їх без доступу до засобів зв'язку та належних умов, а 20 грудня примусово вивезли на територію Росії. 

Депортація українців із Суищини в Росію
Село Грабовське на мапі. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Омбудсман наголосив, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та законів і звичаїв війни.

"Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, повідомити про умови їх утримання та першочергові потреби, а також вжити заходів для їх негайного повернення в Україну. Також направив лист до МКЧХ", — наголосив Уповноважений з прав людини.

Він також закликав міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям Росії та використати всі наявні механізми впливу для припинення незаконних депортацій цивільного населення України.

Крім того, Дмитро Лубінець звернувся до українців та наголосив, що залишатися в зоні бойових дій — небезпечно, а евакуація — шанс зберегти себе і своїх близьких. 

"Потрібно прийняти закон про примусову евакуацію, щонайменше дітей, із територій, де існує безпосередня загроза їхньому життю та свободі", — вважає омбудсман. 

Нагадаємо, раніше Лубінець розповів, що перша леді США допомагає повернути українських дітей, яких викрала Росія. 

Водночас Оксана Стефанішина заявила, що мир з РФ неможливий без повернення викрадених дітей. Це питання має стати ключовим елементом будь-якого мирного діалогу. 

українці Сумська область Дмитро Лубінець війна в Україні Росія депортація
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
